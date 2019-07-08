DSE放榜攻略：副學士出路

即使未能如願直接入讀大學，副學位課程也是逐步實現升學夢的方法之一。現時本地有多間院校均開辦經評審自資副學士學位課程，涵蓋不同範疇，選擇多元化，如環境保育學副學士、雙語語言及文學研究副學士、傳理學副學士、新聞學副學士、運動及康樂學副學士等，畢業生可偱「2+2」升學模式入讀學士學位課程，同樣可圓大學夢！



Q：副學士課程有何入學要求？

A：副學士學位課程是兩年制，DSE考生只要取得5科﹙包括英文及中文）達到第二級或以上的成績，即符合最低入學資格。



Q：副學士課程跟高級文憑課程有何分別？

A：副學士學位課程則涵蓋較多通識教育科目，好讓學生打好學術基礎。而高級文憑較注重專業知識的特質，尤其適合打算畢業後立即投身職場發展的學生。



Q：如何選擇副學士課程？

A：學生應向院校詳細查詢，了解課程內容、具體科目、與其他大學的升學聯繫和安排等。若屬專業課程，則要留意課程是否獲得本地或外國專業團體的承認及豁免專業考試等細節。如想了解更多經本地評審自資副學士學位課程的詳情，可查閱Concourse網站（https://www.cspe.edu.hk/tc/institution-list.page ）。



Q：畢業於副學士課程後，學生有何出路？

A：香港浸會大學國際學院署理總監梁萬如博士指出，副學士學位課程主要針對兩類學生，分別是大學聯合招生辦法（JUPAS）選錯科而未能入讀心儀學科，以及公開試成績未符合政府資助學士學位（UGC）入學資格的學生。完成兩年課程後，他們可以偱「2+2」升學模式入讀學士學位課程，以更優秀的學歷，提高日後投身社會的競爭力。