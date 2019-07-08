每周一湯：雞骨草羅漢果茶　清熱又解毒

「燒雞翼，我鍾意食。」即使夏天氣溫高升，但不少人還是會趁假日燒烤，可是燒雞翼食得多，小心肝火上升！想清熱解毒的話，不妨參考一下網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主，今次介紹的雞骨草羅漢果茶。



雞骨草羅漢果茶具有清熱解毒、祛濕、護肝等功效。當中的雞骨草具有清熱解毒，舒肝散瘀的功效，但虛寒體弱者慎用。羅漢果自古有「神仙果」的稱譽，有潤肺止咳，生津止渴的功效，適用於肺熱或肺燥咳嗽等。平日可將四分一的羅漢果果肉，以滾水浸泡，當作羅漢果水喝，潤喉一流。除雞骨草及羅漢果外，今次再加上有心茯神、生薏米及茨實，加入清水煲2個小時，即可享用，是一家大細不錯的保健食療。



【雞骨草羅漢果茶】

材料（4人分量）：

雞骨草 2両

羅漢果 1個

有心茯神 1両

生薏米 2両

茨實 2両



做法：

1.先將雞骨草用清水浸泡15分鐘後，洗淨備用。

2.將其他材料用清水洗淨。

3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用大火煲滾後，轉用中慢火煲2個小時，即可享用。



功效：清熱解毒，祛濕，護肝