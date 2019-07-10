青森南田溫泉　望住「津輕富士」泡湯

在青森縣平川市，有南田温泉飯店Appleland以青森蘋果入「湯」知名，那個湯就是溫泉，在溫泉水中加入蘋果，讓你跟蘋果一起浸泡。酒店外觀有座高大的蘋果觀音像，非常易認，就近市中心的它，既方便環境又寧靜，全店也有67間房間可供選擇，由於開業多年，裝潢說不上新，但房間確很大，部分窗景更是正對有「津輕富士」美稱的岩木山，日落時太陽剛好落在山頂上，非常壯麗。不過它最有名還是溫泉，其泉質為低濃度弱鹼性高溫溫泉，具治療神經疼痛、肌肉疼痛、割傷、燙傷、慢性皮膚病、體弱兒童、慢性婦女病等功效，它的大浴場便是「蘋果之湯」，泉水都加入大量紅澄澄的蘋果，要知蘋果也含有很多對皮膚有益的成分，例如蘋果酸有保濕作用，亞油酸可促進血液循環，油酸又可軟化皮膚，補充油脂，有效防止皮膚乾燥引起的瘙癢，泉水還飄散着的芬芳果香，真想天天可浸泡。除蘋果之湯外，酒店也桑拿房、竹炭之湯、私人檜木溫泉、蘋果足湯等各種溫泉設施，來住兩天可慢慢逐個試。



南田温泉飯店Appleland

地址：青森縣平川市町居南田166-3

網址：http://www.apple-land.co.jp/



鳴謝：星晨旅遊、青森縣觀光國際戰略局、Aplex Fruit