開箱男：六神合體Renewal版超合金魂　新塗裝新武器

如果你細細個有追睇日本機械人動畫的話，肯定對81年誕生的六神合體不感陌生，由漫畫大師橫山光輝原作，故事是熟口熟面的外星人侵略地球，而地球一方的守護神就是由6個機械人合體而成「六神合體GODMARS」，Bandai早在2008年就推出過超合金魂版的六神合體，當年亦引起搶購潮，鑑於玩具迷對六神合體的熱情一直有增無減，Bandai最近為超合金魂六神合體推出Renewal版，除了引入質感更靚的亮面金屬新塗裝，亦增設了多款連動畫中都沒有出現過的原創武器，肯定令玩具迷耳目一新。



超合金魂系列一向深受玩具迷支持，新作固然是市場焦點，就連舊作會幾時推出復刻版都同樣備受關注，其實日本Bandai早前舉辦了網上投票，讓玩具迷投選最想那款超合金魂出復刻版，而根據投票成果，Bandai已推出「GX-39R 天威勇士」、「GX-13R 超獸機神」、「GX-34R GUNBUSTER」及「GX-60R 宇宙大帝」等等，廠方將這批復刻系列稱為Renewal Version，會於數字編號後加多一個R，而最新的六神合體亦順理成章成為GX-40R。玩具迷最關心Renewal版到底有甚麼更新了，造型以2008年的超合金魂版為藍本，但塗裝卻用上最新的亮面金屬漆料來塗裝，令外形睇落更鮮艷富金屬感，色調是參考了82年面世的DX超合金GB-68，GB-68可說是玩具界經典，由389件部件組成，更重現電視動畫中的完全合體，在80年代玩具界來說，絕對是劃時代作品，所以今次GX-40R的新塗裝色調參考了GB-68版，資深玩具迷玩起上來肯定更有投入感。



如果你是資深玩具迷有玩過82年版的DX超合金GB-68，都應該記得當年玩具商為增加可玩性，為各個機械人增設了電視動畫中都沒有出現過的原創武器，而Renewal版亦參考了GB-68增設了7款原創武器，武器以特殊的電鍍加工上色，非常閃亮型仔，而且今次「六神合體GODMARS」合體後拳頭可緊握着大大把的六神劍，外形相當威猛。此外，為了令各機械人擺姿勢時更靈活，新增設了不少可動關節，特別是「六神合體GODMARS」的核心，主角操縱的基因(Gaear)，全身可動關節更多達25個，就連其他5個機械人的可動性亦極強，不會因為遷就合體變形系統而放棄本身的靈活性。配件方面，除了多款武器、拳頭、手掌外，更備有可收藏基因的明神礁岩石，而地球防衞軍超級戰鬥機Crusher 1號、2號及3號都一應俱全。

