生活夜校：大千雞=宮保雞？

清朝年間，政局動盪，所謂亂世出英雄，令當時的一品大官、四川總督丁寶楨因而聲名大噪，連帶他用來招待客人的家常菜也成為人氣菜，其中一味正是後來被譽為四川名菜的「宮保雞丁」。



丁寶楨是清朝重要的政治人物，他為官期間，雖然忙於政事，但對吃也很講究，加上生性好客、不拘小節，不時在官邸設宴款客，還不時將家廚烹調的席上菜餚改良，甚至視乎個人口味，設計成獨一無二的丁府菜式。其中一道炒雞丁，由於肉嫩鮮香、酸辣惹味，極受貴客歡迎。嘗過此菜的人客無不大讚，於是一傳十、十傳百，令這道酸辣雞丁，成為坊間爭相倣效的名菜。



丁寶楨後來在擔任四川總督期間病逝，死後被追封為東宮三師之一的太子太保，也就是當時的一品官員，所以又有人尊稱他為丁宮保，因此，由他首創的酸辣雞丁，自此亦被稱之為「宮保雞丁」。



「宮保雞丁」自清代流傳至今，先後出現多個版本，其中較為人熟悉的非當代知名藝術家張大千根據「宮保雞丁」改良而成的大千雞莫屬。據說張大千在加拿大居住期間，按個人喜好，用去皮雞肉及棄用花生炮製出自家版本的「宮保雞丁」，還將食譜傳授予當地廚師，廚師便將之易名為「大千雞」。此外，現在不少川菜館都會將貴價的腰果代替花生，炮製成另一個名貴版本。