瑞士製造　本土頂級質素潛水錶Andersmann

「Swiss Made」的腕錶向來被公認為質量和品質的保證，於2015年初成立的本土腕錶品牌Andersmann，旗下的腕錶便是由瑞士名廠製造及組裝，產品自然有着瑞士製造的高質素。潛水錶一直是Andersmann的主打，由於創辦人陳衞民（Raymond Chan）對潛水錶情有獨鍾，品牌創立4年間已經推出4個潛水錶系列，包括海帝I 1000米、海帝II 1000米、深海系列3000米和經典系列300米，而今年則推出全新計時錶系列300米。



這款新登場的ANDERSMANN 2019 計時錶系列，沿用經典系列的錶款和設計，厚度只有16.5毫米，重量135克連FKM橡膠錶帶。計時錶的錶殼直徑為44毫米，由二級鈦金屬製成，中間有DLC塗層。 計時錶的背面是透明的灰色藍寶石水晶玻璃，可欣賞內裏的ETA A07.211機芯。 錶帶由FKM橡膠製成，是橡膠錶帶的最高級材料。防水深度達30巴（約300米）。計時錶共備有4個顏色秒針，分別是藍、橙、黃及桃紅，令錶面顯得格外醒目，每款亦只限量生產80隻，極具收藏價值。喜歡獨特品牌的朋友怎可錯過！



設計細節

計時錶系列手錶由瑞士廠房生產和裝嵌，功能包括：

•耐水壓30巴

•機芯採用ETA A07.211瑞士機芯

•底面均採用藍寶石水晶玻璃

•三文治錶面設計



功能：時、分、秒、日曆、計時功能

錶面：3.8毫米藍寶石水晶玻璃

錶底：1.7毫米藍寶石水晶玻璃

錶盤：黑沙面、阿拉伯數字附藍色夜光標示

防水功能：30巴（300米）

錶帶材質：FKM橡膠



限量生產80隻

備註：所有錶款連錶盒及保用卡



規格

錶殼：直徑44毫米，DLC鈦金屬製成

錶長：51亳米

錶耳寬度：24亳米

錶身厚度：16.5亳米

水晶鏡面：3.8毫米圓頂藍寶石水晶玻璃，抗反光塗層