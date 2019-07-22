重現靚靚「煩惱絲」！　6大必讀護髮貼士

女為悅己者容，但即使妝容再美，若頭髮蓬鬆、滿布毛躁兼暗啞無光，吸引力一定大減！想令你的頭髮重拾光澤？就要勤加護髮兼改變生活習慣，以下就教大家6大貼士，學識咗頭髮即時順滑晒！



用兩種洗頭水

夏天每天洗頭是常識吧！想護理頭髮，建議用兩種洗頭水洗頭，先用鹼性偏高的洗頭水去潔淨頭髮和頭皮，之後再用具修護功能的洗頭水去修補受傷頭髮。洗頭時水溫應保持在35-40℃左右，太熱會會令頭皮頭髮變得敏感脆弱。護髮素方面，最好選擇能補充水分及含角蛋白質的款式，塗抹時盡可能不要碰到頭皮，塗至耳下頭髮至尾部就可以，之後待2-3分鐘才沖水，讓頭髮有足夠時間吸收營養。



梳頭用軟毛梳

梳頭也有學問，一般塑膠或金屬頭梳子，容易在梳頭時時產生靜電，令頭髮變乾及開叉。因此最好用木梳、牛角梳或豬毛梳梳頭，當中豬毛梳又特別柔軟，不傷頭皮及頭髮。另外，梳頭時把頭髮撥向前，再由髮根梳至髮尾，不但可按摩頭皮，也可加快頭髮生長，令亞洲人特別柔滑的髮絲變得蓬鬆亮麗。



天然食材搽髮尾

用護髮油可防髮尾開叉，濕髮加上熱風，可令護髮油更容易滲透至髮芯，達到濕潤效果。一些天然食材也有同等作用，例如使用半罐椰奶搽在髮尾，用時避開髮根，是很好的保濕方法。另外，混合蘋果汁及檸檬汁再搽於髮尾，有助撫平頭髮的角質層，讓頭髮看起來烏黑明亮。



宜選護髮風筒

很多人不愛用風筒吹乾頭髮，總覺得熱風很傷髮質，但其實現時風筒非常先進，還加入護髮功能。以Panasonic新推出的EH-XD20為例，加入nanoe納米離子科技，含水量比負離子高出約1,000倍，配合nanoe納米離子感應板，有效讓離子吸附在頭髮上，令水分更易滲透髮芯，滋潤及修護秀髮。此外，這風筒又能產生雙倍礦物離子（鋅），可收緊毛鱗片，讓頭髮表面更順滑，打造能抵禦紫外線傷害及光滑強韌的秀髮。



冷熱吹交替吹

提到吹頭，由於頭髮濕的時候，毛鱗片呈打開狀態，因此順着頭髮生長方向吹可以令毛鱗片收緊，正確的吹頭髮方法應該是由上往下、由前往後地吹。另外，熱風不要超過95℃，否則會損害頭髮角質層，而吹到8成乾再用冷風吹，有助避免頭髮毛燥，因此備有冷熱風交替的 Panasonic 「礦物納米離子護髮」風筒 EH-XD20 將會是你的好幫手。



忌永遠分一邊界

很多人都會在梳頭時習慣分同一邊界，但長期分一邊容易令髮根拉扯，導致頭髮扁塌及分界部位變得很脆弱。要記得經常更換髮線分界，讓頭皮及頭髮有足夠的休息時間，女士們剪髮時不妨跟髮型師商量，在剪掉受損髮尾的同時，叫他把髮型由分界變成劉海，減少分界機會。