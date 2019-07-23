三界五行：眉豆營養豐富　食療價值高

以性質而言，紅豆偏熱，綠豆偏涼，介乎於兩者之間，有一種眉豆，性質溫和，不熱不涼，適合絕大多數人享用和作為食療。眉豆的個子比紅豆和綠豆都要大，如果說粉嫰的眉豆衣像美人的臉，黑色的豆胚臍就像一彎眉毛。



粵式糖水三大沙：紅豆沙、綠豆沙、眉豆沙，除了都是消暑解渴袪濕之外，還各有獨特的食療作用，紅豆活血，促進血液循環，迅速補充體力；綠豆涼血，促進新陳代謝，利尿通便，達到清熱解毒效果；眉豆是中庸之道，在健脾開胃的基礎上，一方面為人體提供豐富的養分，另一方面又幫助人體吸收其他養分。



所有豆類之中，眉豆含維他命B雜最豐富，所含維他命B1是最高，人類身體轉差，是由腳開始，在逃荒的日子、在淪陷的日子、在食物匱乏的日子，很多人「餓腫腳」，這時一碗眉豆粥，往往可以救人一命。



即使在物質豐富的繁華年代，眉豆仍然很有食療價值，除了加粘米煲眉豆沙之外，用來煲湯也是四季皆宜。眉豆花生是絕配，煲雞腳湯膾炙人口，加蒜頭、陳皮、紅棗，可增強祛濕、恢復疲勞的效果。這個湯，最正宗的做法是加髮菜，但髮菜現在難求。如果要加強利尿通便的效果，可考慮與木瓜同煲。喜歡嘗新的人，用眉豆、紅豆、綠豆三合一，加些白米與一件陳皮煲粥，清甜可口，有益健康。



方向宇