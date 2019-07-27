街市學堂：鷹鯧白鯧點樣分

南中國海進入休漁期，活口海產買少見少，逛開街市的話，就會發現海鮮檔以冰鮮貨為主。葵盛一個街市海鮮檔的負責人君姐指，進入休漁期大可以選擇鯧魚來食用，因為大部分鯧魚都是深海魚，捕獲後會即時冰鮮，供應期亦少有受休漁期影響。不過原來鯧魚都分好多種，包括鷹鯧、白鯧及燕子鯧等，君姐指，鷹鯧和白鯧及燕子鯧看起來很相似，但其實主要是大小及肉質的分別。



由於鷹鯧多肉而肉質又夠幼嫩，加上有時可以重達4、5斤，價錢較白鯧貴幾倍以上。至於白鯧，一般比較細條，以這個季節為例，大約比手掌大少少，肉質比較粗糙，魚身亦比較薄，魚肉少。此外，還有燕子鯧，又名銀鯧。銀鯧魚身明顯比鷹鯧及白鯧有光澤，尤其是在燈光下，魚皮會閃出銀光，比白鯧大條，但又比鷹鯧細條。



要分辨三者其實也不太難，除靠魚身的大小及光澤外，最明顯是牠們的魚尾。鷹鯧魚尾又短又鈍，銀鯧即是燕子鯧，因此，魚尾呈燕尾狀；至於白鯧的尾則較為細長。不同鯧魚的價錢、肉質及煮法都不同，大家入貨前要分外小心，做個精明消費者。