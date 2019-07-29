《龍珠》誕生35周年冷知識　比達個名來自蔬菜

不少日漫迷都是細細個起睇《龍珠》睇大的，悟空、比達是伴着不少漫畫迷一起成長的角色，不經不覺，由1984年誕生的《龍珠》已踏入35周年，由起初參考中國古典小說《西遊記》，發展至後來的奇想式打鬥漫畫，《龍珠》見證了八、九十年代日漫最風光的日子，而《龍珠》的影響力在35年後的今天仍非常深遠，現時仍不時推出電影、遊戲，CD、設定畫集等，同樣深受歡迎，就趁《龍珠》35周年，等小記分享一些關於《龍珠》的冷知識吧。



【《龍珠》改名與蔬菜有關】

比達、菲利、撒亞人等都是《龍珠》迷熟識不過的名稱，但原來鳥山明改名時是相當隨意的，而且不少名字都與蔬菜有關，例如比達(ベジータ)是來自蔬菜Vegetable、悟空的撒亞人名卡卡羅特(カカロット)來自紅蘿蔔Carrot，早前電影版的重點角色布羅利(ブロリー)來自西蘭花(Broccoli)，就連撒亞人(サイヤ人)這個名都是日本蔬菜(野菜、やさい)的移位造字，而菲利(フリーザ)則是來自雪櫃Freezer，看來鳥山明真的很喜歡蔬菜。



【《龍珠》本應在打完菲利就完結】

不少《龍珠》迷都同意菲利篇是整套漫畫中最精彩的一篇，其實作者鳥山明本來都打算畫完菲利編就完結《龍珠》的，《龍珠》的初代責任編輯鳥嶋和彥亦在日後的訪問中表示，《龍珠》當時的人氣實在太利害，關係到雜誌的巨大收益，所以很難在那時候完結，但他睇到之後的斯路編，覺得與其要跟老爺爺(蓋洛博士)及女人(18號)對打的話，不如完結了更好。



【鳥山明最喜歡的角色是比克大魔王】

《龍珠》角色眾多，悟空、比達是一般漫畫迷最喜歡的角色，至於作者鳥山明最喜歡的角色又是誰？原來是初代比克大魔王(笛子大魔王)，鳥山明完成《龍珠》後接受訪問表示，他最喜歡初代的比克大魔王，喜歡程度與悟空不相上下，他表示比克大魔王之後變身為魔童都很有型，但其實當初設計比克大魔王時，沒有打算讓他出場那麼久的。