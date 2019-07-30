為生B出分力　男士保健有法

結婚後，不少夫妻都希望生兒育女，組織溫馨小家庭。然而，隨着現代人在飲食和生活習慣上的改變，懷孕的難度亦相對增加，更有不少求子夫婦會在計劃生育前看中醫調理身體。



【男女體魄同重要】

健福堂註冊中醫師羅光輝指，要成功生育，夫婦二人的體魄同樣重要，針對男士而言，精子過少、精液過少、畸形精子過多、精索靜脈曲張、勃起功能障礙等都是常見的男性不育表現；除了性功能障礙外，大部分不育患者的自覺症狀並不顯著，但部分患者可能出現疲倦、性慾低下、腰酸、頭暈、目眩、耳鳴、齒鬆、脫髮、夜尿等腎虛症狀。「在中醫角度，這些男士不育表現屬於『虛勞、精清、精少、陽痿、早泄』等範疇，背後原因為細菌感染、賀爾蒙失調、局部受傷、精索靜脈曲張、環境毒物污染、抽煙、酗酒、藥物、生活壓力、過度疲勞、高溫和高輻射的工作環境等。」



【必須養好肝脾腎】

中醫認為，五臟六腑中的肝、脾、腎，對男性的生殖能力影響最為重要，羅醫師加以解釋。「所謂『腎藏精』，意指腎有儲藏精氣的作用，腎精是生命之根本，既是人體生長發育及各種功能活動的物質基礎，又是人體生命力的功能表現。另外，『脾主運化』，脾是主要的消化器官，當食物進入身體後，脾提取食物及飲液的精微營養物質，而這些物質會用以化生氣、血及津液，運行全身，部分營養會化為腎精儲存於腎。再者，『肝主疏泄』，肝有調暢情志和身體氣機的作用，藉著肝的疏泄，氣機保持流暢，則可保持心境舒暢；若肝失疏泄、肝氣鬱結，有機會出現波動情緒，令氣機受阻、身體機能失調，這些經絡氣血運行不暢的表現也會影響生育。」羅醫師指，有意改善生殖能力的男士，可用中藥療法經由腎經、肝經、脾經的辨證論治，視乎情況配合針灸及耳針的治療，來提升造精能力，使正常精蟲數量增加及精蟲活動力增加。



【壯陽食療提案】

豬腰湯

材料：豬腰一對（冬天可以用羊腎）、瘦肉200克、米酒200毫升、薑絲大量、水適量

製法：豬腰、瘦肉汆水洗淨備用。以油爆香薑絲後，加豬腰、瘦肉及米酒，中火煮20分鐘。

功效：養陰益氣，強腎健腰。

備註：注意血脂、膽固醇偏高者忌服。



復原湯

材料：山萸肉2錢、山藥3錢、菟絲子2錢、肉蓯蓉2錢、腰果、核桃仁、栗子各10粒、水適量

製法：核桃汆水備用。所有藥材放進煲內，武火煲滾後文火煲1小時。

功效：健脾益腎，滋陰壯陽。

備註：素食者適用。



巴戟杜仲熟地排骨湯

材料：排骨500克、巴戟天3錢、杜仲4錢、熟地黃3錢、水適量

製法：排骨汆水備用。所有藥材放進煲內，武火煲滾後文火煲1小時。

功效：滋補腎陽，益精壯腰，腎陽虛者適用。



黨參山藥蓮子紅棗水

材料：黨參、山藥、蓮子、紅棗各3錢、水適量

製法：以滾水沖泡以上藥材，代茶飲用。

功效：平補脾腎，益氣養精。