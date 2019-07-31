Toyota GR Supra　偏執與堅持

多得廠方工程師那份不想犧牲原始駕駛感和操控性的堅持，亦就是這份零妥協的偏執，我回來了。說的就是闊別車迷17載Toyota豐田傳奇跑車Supra。全新五代目Supra的香港配額僅40輛，當中15輛屬Launch Edition，而拍攝車屬於後者，擁有獨特Phantom Matte Gray啞灰色車身，配上紅色側鏡及19吋黑色鍛造合金圈 。



新Supra搭載與BMW Z4共用的底盤平台，採用直六渦輪增壓引擎和前置後驅布局，不設手波，只提供密齒比八前速自動波，配合Launch Control彈射起步功能，4.3秒完成0~100km/h。很多車迷會問：「為何不設手波？」，Supra總工程師多田哲哉解釋，Supra強橫的引擎扭力必須改用強化波箱才能應付，若透過加重手波的波箱組件來強化波箱，反會令手動轉檔的手感不理想，影響直觀駕駛操控感。



這次Supra以代號為A90的全新五代目身份回來，可是進化了不少，不單止擁有極高剛性車身，堅守兩座位和前置後驅（FR）設定，介乎於1.5:1-1.6:1之間（實際數字為1.55:1）的輪軸距和輪跨距比例及50:50前後車重比例，更是堅守着黃金定律。這多得Supra總工程師多田哲哉在開發過程時的零妥協的偏執與堅持。一般少於4座位的車種銷量和利潤都不理想，但他對座位數量的偏執更是沒有半點退讓，堅持2座位設定。



就是這些堅持，配合比GT86還要短100mm的2,470mm短軸距、比86更貼地的低重心及比86還要高2.5倍、與Lexus LFA睇齊的超高剛性車身，加上懸掛同步強化，兼有自適應可變懸掛系統、電子主動後差速器的輔助，為新Supra帶來直路狂，攻彎靈活和穩定的轉向表現。加上長車頭、短車尾，配上沿襲自2000 GT的Double-Bubble雙拱形車頂、鴨尾狀尾翼及肌肉感輪拱，好動個性不言而喻。



規格表

車型：雙門雙座位跑車

引擎：直六配雙渦輪增壓

容積：2,988c.c.

最大馬力：340ps/5,000~6,500rpm

最大扭力：500Nm/1,600~4,500rpm

傳動：八前速自動波

驅動：前置引擎、後輪驅動

0~100km/h：4.3秒

極速：249km/h（電子鎖定）

車身體積：4,379×1,854×1,294mm（長×闊×高）

