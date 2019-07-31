我係「敢」煮 之 烏金即係乜

噚晚返屋企食飯，一入屋即聞到一陣濃濃嘅魚腥味，心諗，老媽子又自己整鹹魚？望一望飯枱，OMG，老友上星期喺台灣直送嘅烏魚子被蒸完「陳屍」在枱中央（淚奔～）白白浪費掉一孖名貴好食材！



烏魚子係台灣名物，又有「烏金」美譽，相信去過台灣嘅老饕都知道，Sorry，凡事有例外，我老媽子就係唔知囉！台灣人過時過節甚至喜慶宴會都會品嘗或用作送禮之用，可想而知寶島人幾咁重視呢一孖卵子呢（其實都有一條嘅烏魚子，但相當稀罕，自然更名貴喇）！



其實烏魚子並非只有台灣獨有，日本、意大利及西班牙等地，甚至中國都有出產。提起中國，更可追溯到殷商時期，因有考古學家曾在殷墟遺址中發現烏魚骨頭，此外，亦有文獻記載吳郡曾以「鯔魚三十頭，春子五升」作貢品獻予唐朝皇帝，而春子即卵子。



此外，《本草綱目》亦曾對烏魚有相當着墨，曰：「生東海，狀如青魚，長者尺餘，其子滿腹，有黃脂、味美，獺喜食之，吳越人以為佳品，醃做鮝脂。」鮝脂即製乾了嘅烏魚子，足證烏魚子早已是古人共知嘅美食。



問開又問，大家知唔知呢度講嘅烏魚其實係咩魚呢？答案係鯔魚，呢個名相信更多人唔知係乜，咁烏頭大家就一定明喇！台灣亦會稱為信魚等。



烏魚子因含豐富嘅維他命A、B群、E及銅、鋅、蛋白質及EPA、DHA等，營養豐富，而台灣當地傳統食用方法多是烤，即將處理過的烏魚子烤香後切片，夾水梨片、蘋果片、白蘿蔔片或蒜苗等來食用，烏魚子吃起來外層富嚼勁、質地綿密帶點溏心，味道鹹香，餘韻甘鮮。當然煎、炸或水煮烏魚子亦可，但都需事前略為處理才行。至於近年食法更多元化，有人會切丁或磨成粉來炒飯或炒意粉，甚至切幼條來炒菜或製成漬物等。



所謂處理，即是將原條烏魚子放入米酒浸泡一會，當外層薄膜轉為乳白色後就可以去膜（也有人會連膜食用，視乎個人喜好），之後便可以烤或煎香食用，但切記不要煮過頭，否則變得又乾又硬，破壞原有味道與口感。