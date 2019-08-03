美食婷：當造果王飄香　焦糖紅肉榴槤你食過未？

被譽為果王的榴槤正值當造期，美食婷我亦是其忠實粉絲，早已期待一期一會的好時機，希望可以盡情細味不同產地及品種。



榴槤富獨特口感與香氣，被不少人視為人間極品，除大家熟悉的泰國金枕頭、長柄，或者馬來西亞的貓山皇及D24外，原來香港都有新興品種上市，美食婷我當然唔執輸，即時去咗果欄了解一下新行情。聽完果欄負責人解釋一大輪，現在就等我美食婷扮下代表，同大家介紹下新興及較為稀有的榴槤品種。



紅肉榴槤 有焦糖味



在香港吃到的榴槤一般來自泰國及馬來西亞，泰國以金枕頭或長柄為主，至於馬來西亞的品種就相對多很多。好像近期掀起熱話的紅肉榴槤，雖然對香港榴槤迷來說較為罕見，但原來在馬來西亞、泰國及印尼等東南亞國家，早幾年已經出現，當地人稱這種紅色果肉的榴槤為Durian Sukang，又或者Red Durian。據說紅肉榴槤的肉質，與泰國的金枕頭好相似，但就多了一種焦糖的香甜味道，甜度更較金枕頭高。



提起紅肉榴槤，更不得不提只有部分網購店才會從馬來西亞直送到港的D101紅肉榴槤，這種榴槤的果肉呈橙紅色，早在Red Durian未成功種植前，已命名為紅肉榴槤。其味清甜帶點回甘，是馬拉人最愛吃的榴槤品種之一。



產量稀少 苦中帶甜



此外，還有近年才成功研發而成的D160竹腳。這種榴槤是其中一款產量極少的馬拉榴槤，味道苦中帶甜，吃起來層次相當豐富。D160竹腳其中一樣特徵是果殼中間有一條「小黃牙」，屬非常特別的榴槤品種。至於被榴槤鐵粉稱之為「夢中情人」的榴槤，則是大小適中的榴槤品種，果肉呈迷人的金黃色，味道甜中帶點微甘，肉質軟硬適中，叫人回味，難怪成為粉絲的夢中情人。



榴槤冷知識 睇你識唔識



問：點解有人覺得榴槤香，但有人覺得臭呢？



答：根據科學家研究所得，發現覺得榴槤香的人，嗅覺比覺得臭的人靈敏。榴槤之所以氣味濃郁源自果肉揮發性物質，愈熟愈濃味，而每個人的嗅覺能力及差異都不同，能夠聞到其中香甜濃香的人，就會聞到藏於濃重口味中的香氣。



問：點樣辟除手上的榴槤味？



答：最佳辟除方法是將水注入榴槤殼中再用來洗手，便能去除榴槤味。



問：點分泰國同馬拉榴槤？



答：泰國榴槤一般8至9成熟就會被收割，再在運送期間催熟，因此，外殼頻色一般較為青咇咇。而馬拉榴槤屬樹上熟，因此，果殼呈淡黃色。



問：有說榴槤是水果中的春藥



答：榴槤具有很高的藥用價值，加上性熱，有活血散寒作用，不但可以緩解女生經痛功效，據說同時亦有壯陽之效。



問：點解馬拉榴槤全部都係D字頭？



答：D是馬來西亞榴槤果農向當地農業局註冊認證的英文字頭，英文字是Durian的縮寫。至於後面的數字，則是註冊的先後次序。而榴槤名字則由果農自己因應品種的味道及特性而命名，例如D78甜姐兒，代表這種榴槤又香又甜、人見人愛。