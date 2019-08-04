癌症也可以不用做手術？治療甲狀腺乳頭狀微小癌的新方向

甲狀腺癌是一種常見的癌症，每年有大約800-900位病人新增確診甲狀腺癌。高分化性甲狀腺癌（well-differentiated thyroid cancer），包括乳頭狀甲狀腺癌（papillary thyroid cancer）和濾泡狀甲狀腺癌（Follicular thyroid cancer），佔甲狀腺癌中超過9成。它們被喻為其中一種最善良的癌症。比較其他癌症，如肺癌，乳癌和腸癌，它生長速度比較緩慢，及早發現，轉移和擴散一般不太嚴重。就算有擴散情況，也有一套有效的治療計劃把癌症處理好。



【主動監察為治療甲狀腺乳頭狀微小癌的新方向】

經過甲狀腺手術和放射同位素碘治療，甲狀腺癌的治愈率很高，而死亡個案亦屬少數。如乳頭狀腫瘤少於一厘米，它會被稱為甲狀腺乳頭狀微小癌（Papillary thyroid microcarcinoma），這種癌症更是風險最低的一類。正因如此，日本學者在10年多前提出乳頭狀微小癌不用做手術切除，只觀察的可行性。經過10年的密切監察，1,000多名乳頭狀微小癌的患者只有8%需要做手術，當中2.3%出現腫瘤明顯增生長大，另有0.5%出現局部淋巴轉移。這些病人雖然在腫瘤出現變化後才進行手術把腫瘤切除，但他們仍可根治癌症。在1,000個病例中，並沒有病人因而出現遠處轉移或死亡的情況。這證明不動手術而主動監察（active surveillance）定時檢查是治療微小癌的一個可行的方案。



【不適合主動監察情況】

但不是所有乳頭狀微小癌都適合主動監察，筆者曾診治過病人有身體多處癌症擴散，經檢查後才發現源頭來自一個少於一厘米的甲狀腺微小癌，也有患者因微小癌侵蝕喉返神經（Recurrent Laryngeal Nerve）導致永久聲沙。



在採納主動監測方案前，甲狀腺醫生需要透過檢查，細心分辨出箇中高風險個案，避免他們因延誤治療而引發不良的後遺症。



外科專科黃啟斌醫生