日系機能服品牌　ALK PHENIX

由日本經典戶外品牌PHENIX於2015年所推出的年輕支線ALK PHENIX，服飾設計風格着重都市機能，創立時為品牌擔任創意總監一職的上出大輔（Daisuke Kamide）擁有豐富設計經驗，早於2004年已經為人氣日牌TROVE掌舵，對於處理各類型戶外機能設計絕對駕輕就熟，而且為ALK PHENIX操刀設計時更可以借用PHENIX過往獨家研發的機能物料及專利技術，所以ALK PHENIX所推出的單品設計於潮流感、機能性及剪裁細節各方面均達致完美平衡。



雖然於去年初上出大輔已經卸下ALK PHENIX創意總監一職，專心打理其個人服裝品牌TEATORA，但ALK PHENIX在現時創作團隊帶領下，仍然致力通過將傳統戶外元素與機能風格結合，好讓都市人都可以於日常生活中享受如同置身大自然環境的輕鬆步伐，品牌名字中的「ALK」就是日語「步行」相近發音。今個春夏系列，品牌繼續運用各款具備耐磨防裂、彈性耐用、吸汗速乾、輕巧保暖、高延伸性及抗水特性等等高科技面料打造設計，而早於上出大輔在任時他已經為ALK PHENIX每款單品所具備的機能用途作清晰解說，並分別以：動（靈活性）、靜（低噪音）、暖（保溫）、雨（抗水）、陽（防曬）、輕（輕巧）、快（舒適）及收（收納）8個字元作分類，令用家可以更輕易直接地從眾多設計中挑選合適個人機能需要的單品。