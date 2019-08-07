瀨戶內海藝術祭　女木島吹吹風

今年「瀨戶內國際藝術祭」已來到第4屆，是次主題為「海的復權」，在瀨戶內海多個大小島嶼間，展現跳島文化，用藝術為小島帶來活力。如果你已去過直島、小豆島等大島，會建議你去埋其他小島，它們有完全不一樣的小島氛圍。女木島是其中一個人口僅170人的小島，素來有「鬼島」之稱，因為該島是日本傳說中桃太郎打鬼之地，島上也有大洞窟可探險。今次到來，主要看藝術品，故下船後我從碼頭沿海岸走，先看看從2010年便開始在的經典藝術作品「海鷗的停車場」及「20世紀之回想」，在風和日麗中，它們成了很多人最愛的打卡景點之一。女木島海線上更有長長的沙灘，它是被選為「海水浴場百選」之一，你在悠悠海風吹拂下，坐下看書一整天，已是十足享受。



在離岸不遠有兩座建築，都被改造成藝術展場，其中包括由前宿舍改造而成的「島上小店」，內藏多個藝術項目，當中一個作品「Wedding Shop」更有一班香港年輕人參與創作，現場兩位香港女孩，為我們娓娓道出作品中包含的港式結婚擺酒文化，以及她們曾為島民逐一拍家庭照的意念，具創意也含心思。同場其他藝術作品更展現出天馬行空的想像力，例如有點像科幻電影道具的「靈魂按摩椅」及足可以假亂真的「洗衣房」，全都滿有幽默感。



另一建築，是已報廢的女木小學校，校園已被日本藝術家大竹伸朗改造成作品「女根/梅肯」，在處處螢光色彩中竟築起了像末日世界的場景，有種廢墟美學感。在不遠處還有一所由舊戲院改裝而成的作品「ISLAND THEATRE MEGI 女木島名畫座」，戲院重現出「老美」時代電影院的情懷，而且還有真電影上演，大家可坐下慢慢欣賞感受。



瀨戶內國際藝術祭2019

展期：夏之歡聚（即日至8月25日），秋之拓展（9月28日至11月4日）

地點：包括直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、 本島（秋展限定）、高見島（秋展限定）、栗島（秋展限定）、伊吹島（秋展限定）、高松港周邊及宇野港周邊

購票：參觀必須持有藝術祭鑑賞聯票，並分為限定會期單季聯票及三季通用聯票兩種，前者售￥4,000（約HK$292）、後者售￥4,800（約HK$350），部分展覽需額外付費。網址：https://setouchi-artfest.jp/tw

交通：前往女木島和男木島，可乘同一 艘船「雌雄島海運」。建議上午先從高松前往女木島（船程約20分鐘），船費成人370日圓（約HK$27）/小童190日圓（約HK$14）；下午再從女木島前往男木島（船程約20分鐘）成人240日圓 （約HK$18）/小童120日圓（約HK$9）；最後由男木島回程到高松（船程約40分鐘）成人510日圓（約HK$37）/小童260日圓（約HK$19）。



鳴謝：香川縣觀光協會

