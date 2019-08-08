Cessaro Firebird《項羽的火鳥》　氣勢盡展現

如果你是德國音響品牌Cessaro的粉絲，都應該記得香港代理上年展出過一對紅色的旗艦喇叭Firebird，其實那對只是初版，低音系統未臻完美，最新引進來港的白色版Firebird，代理為它改了個極有氣勢的名字《項羽的火鳥》，是真正的完全版，內置了稱為項羽的D-Class內置式擴音器，能提供500W×6的強勁輸出，配合DSP系統，能有效驅動音箱左右側共6組10吋大口徑低音單元，發揮出極為澎湃的低音，震撼之餘反應亦極靈敏，能瞬間將低頻下潛至20Hz，加上內置有擴音器，不用擔心家中用開的擴音機會不夠力驅動，可見廠方照顧到每個細節。此外，喇叭內部採用多重聲箱設計，有效杜絕高中低音單元之間的干擾，令音色更乾淨，如你夠細心的話，更會發現音箱左右側的低音單元之前，設有一條條富彈力的垂直繩子，好像網一樣將低音單元包圍起來，令外觀睇落更時尚典雅，還有一處要留意的是喇叭全高1,940mm，客廳樓底要夠高才放得下這對巨無霸。



厚實低音固然是《項羽的火鳥》的強項，但廠方對高音演繹亦花了很多功夫，內置1吋鈹高音單元，稀有金屬鈹能發揮出極為清脆通透的高音，輕鬆將高頻提升至27kHz，而且在單元周圍加設了號角，確保高音擴散更全面，包圍感更強，而且號角能強化音量，以較少的驅動就能得到飽滿音色，而高音單元上下各設有一組8吋鋁鎳鈷中音單元，令中高音覆蓋更為全面，人聲演繹更為自然。

