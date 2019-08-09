生活夜校：「凪」字點樣讀？

今季日本大熱劇集，是由黑木華主演的《凪之新生活》（《凪のお暇》），講述女主角大島凪本是上班族，因為在意他人因而迷失了自己。某天，她意外的聽到同事在背後說自己的壞話，更發現男友與其他男生交談時，表示跟自己在一起只是尋求肉體關係，因而大受刺激，決定辭職並搬到郊外，展開新生活。由於展現了現今年輕人的生活態度，因而成為話題之作。



不過問題來了，劇中主角名字「凪」，究竟怎樣讀呢？



原來「凪」是日本女性常用的名，屬於日本漢字，齋看字面，是代表風的「几」裏面加個「止」字，正是有靜止的風、風平浪靜之意。



由於這是日本漢字，沒有中文發音，令翻譯者頭痛不已。當年動畫《爆笑管家》（《ハヤテのごとく！》），女主角的名字叫「三千院 ナギ」，「ナギ」正是「凪」的日文寫法，最初有人將「凪」當做「止」，於是女主角變成「三千院止」。後來 TVB 播映時，將這個字讀成「休」，而這讀音也切合這個字「風休止了」的意思。而香港政府中咨會發布的《電腦用漢字粵語拼音表》，「凪」的粵語發音亦是讀作「休」的，看來這個讀音已成為大家的共識。