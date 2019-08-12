香港估估吓：跑馬地點解叫快活谷？

跑馬地的英文名字叫Happy Valley，當然係人都知。但是否因為有馬跑很Happy，於是就叫Happy Valley呢？答案當然不會如此簡單。



話說跑馬地原本叫黃泥涌谷，是一處沼澤地。當年英軍登陸香港後，曾在此處進行填土工程並修築軍營，可是軍營落成後，卻有不少軍人感染熱病而身亡。由於死亡人數愈來愈多，當局於是便將他們安葬在黃泥涌一帶，當時稱之為「紅毛墳場」，即現時的香港墳場。信奉天主教的英國人認為「安息」就等於我們中國人所說的「極樂」，於是便將這裏稱為Happy Valley，有「給軍人安息地方」的意思。



軍營遷走後，香港政府進行清理和改善環境衞生，並在原有的平地上興建了一條賽馬跑道，1846年12月跑馬地馬場正式開幕，舉行了香港歷史上首次的正式賽馬活動。而跑馬地這個中文名字，亦是因此而來。後來賽馬博彩活動深受英國人及華人歡迎，跑馬地馬場亦因而進行多次的改建。隨着該區的發展，馬場四周興建了不少建築，令它成為全球罕見位於市區內的馬場。



提到跑馬地馬場，就不得不提1918年2月26日發生的火災，當時以竹搭建的看台因不勝負荷突然倒塌，加上觀眾席下設有熟食檔，打翻的煮食爐引發火災，火乘風勢於短短20分鐘內將整個馬棚變成一片火海，釀成600多人喪生的慘劇。由於死亡人數太多，殮房難以處理，於是將銅鑼灣掃桿埔山上荒廢的咖啡園作為安葬罹難死者的永遠墳場，並名為「戊午馬棚遇難中西士女公墓」。