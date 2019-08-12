Toyota Hiace　拉闊新世代

隨着全新六代目Hiace正式抵港，代理陸續安排傳媒試車。換上長車頭設計的全新第六代Hiace，車長達5,265mm（+570mm），軸距3,210mm（+640mm） ，車身闊度則為1,950mm（+20mm），令其成為最闊的輕型貨車。輸港有標準版及豪華版，兩者最大分別是後者的面罩採用鍍鉻裝飾，且配備雙電趟門、電索尾門和車頭霧燈等。 規格表 車型：5門3或6座位輕型貨車 引擎：直四渦輪增壓柴油 容積：2,755c.c. 最大馬力：176ps/3,400rpm 最大扭力：450Nm/1,600-2,400rpm 傳動：6前速+/-自動波 驅動：前置引擎、後輪驅動 制動：（前、後）通風碟 懸掛：（前）麥花臣式支柱、（後）葉片彈簧連吸震筒 輪胎：（前、後）215/70 R16C 車身體積：5,265×1,950×1,990mm（長× 闊× 高）