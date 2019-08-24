「醫生，我想去斑啊！」一位腹部微隆的女士進來，指着雙頰的色素沉澱說。



這是孕期常見的賀爾蒙斑，多數長在顴骨、雙頰的位置，呈褐色至黃色，非常礙眼，和孕期賀爾蒙變化有密切關係。



「首先，要請問你現在是不是已懷孕了呢？」醫生問。「是啊！已經20周了。」女士撫着肚皮微笑說。



「懷孕的時候是不能做去斑療程的啊！」醫生耐心解釋道。「即使是果酸換膚或是激光也不可以做。孕期容易黑色素沉澱，做好防曬，也可以減淡一點色斑的。」



「不知為何懷孕至12周之後皮膚就很不穩定，不單易敏感還起乾紋，現在更長斑斑，但是我聽說孕期時不可以用護膚品，那我的臉怎麼辦啊！」女士苦着一張臉說。



「也不是不可以用，其實安全的護膚品也有很多的，成分天然和簡單，不帶香味的護膚品是最佳選擇。例如透明質酸、椰子油等，都是保濕潤膚的安全成分。」醫生解釋。



「高危的護膚品主要是含有果酸及美白成分的，因為這些成分對皮膚的刺激會較大。」醫生說。「另外就是絕對要避免使用含有維他命A酸（Retinol、Retinoic acid）的產品。這類產品的功能以『抗衰老』、『抗皺』、『嫩膚』為主，一旦見到標榜以上功效的護膚品就要小心。因為有研究顯示，維他命A酸可以引致畸胎。」



麥凱婷醫生

香港中文大學內外全科醫學士

香港中文大學公共衞生碩士

倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑