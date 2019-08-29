深廣直通：廣州全新室內滑雪場　全球第二大

這個夏天真太長，距離滑雪季仲有一大段日子，如果呢排「腳恨」，好想滑個夠本，又或是想練定技術，等滑雪季一到就大顯示，依家就無問題啦，因為廣州融創雪世界已於6月開幕，更重的是，這是全球第二大室內滑雪場，大到室內設有纜車，你話幾誇張！

廣州融創雪世界室內滑雪場（Sunac Snow Park）位於廣州花都區內的融創萬達文化旅遊城（Sunac Resort）。其中室內滑雪場佔地7.5萬平方米，是華南地區最大滑雪場，亦是全球第二大室內滑雪場！融創雪世界分為兩個區域：滑雪區和娛雪區。在滑雪區內，有4條不同難度雪道：包括小熊道（初學者雪道）、雪兔道（初級雪道）、麋鹿道（中高級雪道）和老虎道（高級雪道），不論是新手或老手都可找到適合自己的雪道！小熊道斜度大約在10至14度之間，十分適合初學者練習，如果想有挑戰性的話，就要選落差達66米落差的老虎道，相當於從22層樓高的山坡滑下，夠晒刺激。

至於娛雪區則分為 6 個部分，包括雪上飛碟、採險步道、冰上碰碰車、冰上單車、飛躍冰川和七彩冰雕，主要對象是小朋友。

滑雪之餘，其實這裏還有不少地方可逛，因為廣州融創滑雪世界就在融創文旅城內，這個大型商場佔地面積達220萬平方米，除了雪世界之外，還有水世界、體育世界、融創茂、融創樂園、星級酒店群、濱湖酒吧街等八項主題，商場內有多間不同種類的餐廳、戲院等，此外也設有水世界！自問精力充沛的朋友，大可滑完雪再玩水啊！

交通：由廣州北站乘坐的士前往，車程約25分鐘。