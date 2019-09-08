美食婷：四大月餅流派　風味大不同

下星期就到中秋節，大家暫時食咗幾多個月餅呢？為了突圍而出，月餅的包裝愈來愈精美，口味的選擇亦比以前多元化。其實月餅又點止蓮蓉、奶黃、冰皮、雪糕這些口味？今日美食婷就同大家介紹一下不同派別的月餅，以及一些傳統得來又比較少見的款式，現在入貨都仲趕得切，否則就要等到出年先有得食。

廣式月餅 皮薄餡靚

中秋節是中國傳統節日，不同省份當然各有自成一格的風味，當中又以廣式、潮式、蘇式與京式月餅最普遍。先說廣式月餅，主要是指流行於廣東、廣西及海南一帶的月餅，以皮薄餡靚見稱，我們常吃的雙黃蓮蓉月就是廣式的代表。

潮式月餅 酥脆香口

潮式月餅指的是潮汕、閩南地區的口味，重油重糖兼且外層是酥脆薄皮，餡料以芋泥、豆蓉、豆沙為主，呈螺旋形非常易認。以豆沙月餅為例，傳統的做法會先將紅豆洗淨，煮腍後瀝乾水再磨成蓉，然後與混合沙糖用柴火炒香，再以酥皮包好，風味與廣式月餅截然不同。

蘇式月餅 清甜結實

蘇式月餅則來自山東、江蘇、安徽、浙江、江西、福建、上海各地，千層酥皮包裹着有鹹有甜的餡料，賣相比較像老婆餅等傳統糕點，有時甚至會把口味直接印在餅上。芸芸口味當中，山東人最愛就是用棗泥做餡，做法是先去掉棗核，然後壓成棗泥再煮成餡，配上厚實的餅皮口感特別豐富。

京式月餅 口感豐富

至於京式月餅就流行於北京等北方城市，半球形像炸饅頭，主要有北京稻香村的自來紅月餅、自來白月餅，以及五仁月餅等，餡料以果仁、豌豆為主，口感較結實。五仁月餅是指核桃、芝麻、腰果、瓜子、杏仁等5種果仁，有時也會混合豬肉或火腿製作，帶來獨一無二的滋味。