雙黃蓮蓉月　自己都整到

很多人以為自家製作傳統月餅是不可能的任務，其實只要有個名師「傍」住，雙黃蓮蓉月自家製都無難度。今次請來唐餅界名師、有逾45年造餅經驗兼現任本地一間著名餅家的糕餅主廚林歡師傅，教大家製作迷你版雙黃蓮蓉月餅。林師傅指蛋黃蓮蓉月餅是正宗的粵式中秋食品之一，蓮子去衣後加入沙糖或黃糖製成蓮蓉，再加入象徵人月兩團圓的鹹蛋黃，是廣東人最傳統的月餅口味。林師傅表示，食譜中的餅皮材料分量為約數，剩餘的餅皮可搓成豬籠餅狀，再以攝氏180度焗約20分鐘即成。

材料：

鹹蛋黃 8隻

蓮蓉 532克

蛋漿 少許

餅皮材料：

低筋麵粉 3.5碗

花生油 3/4碗

糖膠 1碗

鹼水 8克

做法：

1. 蓮蓉分為4等份；鹹蛋黃放入焗爐以攝氏180度焗約20分鐘。低筋麵粉過篩，在中間挖出一個圓形，依次加入花生油、糖漿及鹼水。

2. 將麵粉與花生油、糖漿及鹼水拌勻，搓成麵糰。將搓好的麵糰放置在室溫約15分鐘發酵，搓成條狀，再分成每個約重28克的餅皮。

3. 將蓮蓉分4等份，分別包裹兩個鹹蛋黃，搓成圓球狀的蓮蓉餡料。

4. 餅皮壓成薄薄的圓形，包裹蓮蓉餡料後，放入模具中定形，離模，掃上蛋漿後，以攝氏230度焗約7.5分鐘，再以攝氏190度焗15分鐘即成。