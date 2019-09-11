【法蘭克福車展】平治強勢列陣　Vision EQS最矚目

2019德國法蘭克福車展揭序幕，而佔盡主場之利的平治（Mercedes-Benz）舉行盛大發布會，以極強大的陣容參展，包括了主要戰線EQ系列，旗下的電動車款EQV、Vision EQS；混能充電式型號A250e及B250e，還有全球首發GLE53 AMG及全新的GLB 35 AMG等。

Vision EQS

最為矚目的當然是概念車Vision EQS了，按照廠方的計劃及大方向，未來發展當然是以電動車作主導，預計將會是未來旗艦級純電豪華房車S-Class，Vision EQS外形非常特別，配備了大量燈光科技，車頭LED燈組成的鬼面罩部分，由多達940粒LED組成，車尾則由229粒紅色燈組成，帶來了非一般的視覺效果。廠方亦同時提及動力配置，預計將會配備100kw的電池組，可輸出相等於470hp的馬力，並能在4.5秒便完成0-100km/h的加速，而最強的是續航能力可達到700km之遠。

EQV

純電動MPV Mercedes-Benz EQV亦同樣是主要車款，以V-Class作為基礎的EQV車頭部分配上了EQ家族式鬼面罩及標誌，車廂座位布局方面跟現行V-Class一樣，前排中控台配上10吋屏幕及MBUX系統，動力方面為一組90kWh鋰電池，可輸出204hp馬力及370Nm扭力，續航能力達到405公里，可在45分鐘便完成80%電量。

Mercedes-AMG GLB350 4MATIC及GLB200

平治陣容中另一重點是這款AMG GLB35 4MATIC，以高性能7座位作定位，對於不少愛實用又愛追求性能的朋友來說最適合不過。一身紅色車身的AMG GLB35配備了一台2公升渦輪增壓引擎，可輸出302hp馬力及400Nm扭力，0-100km/h加速只需要5.1秒，極速更可達到250km/h，外形上車頭配上黑格鬼面罩及一對大頭燈，帶來強勁氣勢。車廂方面，中控台上可見10.25吋屏幕及MBUX系統。車展的同場亦展出了入門級的GLB200，外形較斯文，7座位布局非常實用，迎合香港用家口味。

A250e及B250e充電混能

平治在今次車展中展出了多款EQ系列型號，除了純電動車外，同時亦展出了充電式混能車款，當中兩款廣為車迷熟悉的A-Class及B-Class，兩款分別A250e及B250e外形上都跟原有的相當似，但在前輪拱上沙板加配了EQ Power的標誌，配備了一台1.3公升渦輪增壓引擎，引擎部分輸出馬力為160hp及250Nm扭力，配備了電池及馬達後總馬力輸出為218hp，在純電模式下續航能力達到70-77公里之遠，透過DC充電可在25分鐘便充至80%電量。

EQ smart

Smart車系進入了全電動時代後，廠方推出了全新款式，分別是smart EQ fortwo及smart EQ forfour，配備了一台60kW的電動馬達及17.6kWh容量電池，可輸出約為80hp馬力，充80%電力需時40分鐘。車廂配備方面，增配了全新EQ Control App應用程式，可透過智能手機或平板電腦隨時得知車內狀態，包括了剩餘行駛距離及電池量等資訊。

Mercedes-AMG GLE53 4MATIC

同樣是全球首發的Mercedes-AMG GLE53 4MATIC亦是全場焦點之一，龐大的車身體積，車身長度達到4,961mm，闊度為2,156mm，較前款都增加了不少。車頭蓋增加了兩條骨線，線條延伸至全新六角形黑色直排格鬼面罩，配備了大頭燈設計，下方三區式入風亦同樣帶來強烈跑格。動力上，配上一台3公升直六渦輪增壓引擎，可輸出馬力達到435hp及520Nm扭力，由0-100km/h加速只需要5.3秒，配備AMG SPEEDSHIFT MCT9速波箱。車廂布局用上了黑紅雙色座椅，中控台配上兩個大屏幕及多處配上碳纖飾板，其他方面如尾箱標準為655升，最大更可達1,790升，較前款增加了70升。

Mercedes-AMG A45 S 4MATIC

同場展出了非常搶眼一身鮮黃色的Mercedes-AMG A45 S 4MATIC，車頭採用了直排黑色鬼面罩設計，配合上目光非常銳利的頭燈，下方大型入風口設計亦同樣具氣勢，門邊貼上黑色拉花及配上黑色倒後鏡殼，還有當然是19吋輪胎及五幅式黑色輪圈，內見到紅色制動卡鉗，盡顯高性能一面。動力上，配上了一台2公升直四渦輪增壓引擎，可輸出馬力達到421hp及500Nm扭力，配上AMG SPEEDSHIFT DCT 8G波箱，由0-100km/h只一需要3.9秒，極速更達到270km/h，表現極為強悍。

ESF 2019概念車

這款名為Experimental Safety Vehicle的概念車，主要是展示了平治汽車在研究自動駕駛汽車的安全概念車款，展示了包括如何強化前排乘客的保護，另外還會透過MBUX系統監察後排兒童乘客的座椅及安全。

鳴謝：Mercedes-Benz HongKong