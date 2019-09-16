香港仔十五間　其實係邊度？

隨着地區的發展，不少過往大家曾經慣用的地名，都會慢慢因而消失。就好像香港仔的十五間。

早於香港開埠前，香港仔已聚居了不少漁民。後來更開始發展造船業，本港首個大型船塢夏圃船塢，便於1857年在香港仔落成，其後更變為本港四大船塢之一的黃埔船塢。此外，香港仔亦曾經是大成紙廠的所在，後因香港仔水塘擴建而結業。

60、70年代是香港仔是漁業及船業最興盛的年代，據1961年人口普查顯示，餘3萬的人口當中，9成上為漁民，而船廠數目則有最45間。當時的居民要聚居在黃埔船塢後面近香港仔舊大街一帶，由於該處有15間並排的石屋（現時業漁大廈一帶），因此居民都習慣稱將處為「十五間」，不少人都聽過的香港仔山窿謝記魚蛋，當年便是開設於十五間山坡旁一條狹窄的後巷擺檔，由於位置猶如走進山窿，因而得名。

至於漁民方面，則聚居於香港仔避風塘及黃竹坑近涌尾的海面，他們會經附近的紅燈橋（現時逸港居附近）登岸。此橋最初以木建造，到50年代改以水泥興建，橋尾設燈柱及紅燈，漁民出海歸航時，遠遠便能夠看到，可說是十五間的地標。直至1960年，由於涌尾河口的艇戶發生大火，政府決定開展涌尾明渠工程，過千戶的艇戶才分批遷往鄰近的田灣邨和石排灣邨。