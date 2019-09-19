沖繩宮古島　雪鹽原來咁多好處……

沖繩宮古島最出名的，莫過於碧綠得像漱口水一樣的海洋，除了置身其中享受一番，還可以將當中精華帶走——該島馳名的特產雪鹽，便是由這裏的海水製造而成，走到宮古島北端沿海位置的雪鹽Museum，你可進一步認識這種曾被健力士世界紀錄大全列為最多礦物質鹽的來龍去脈外，更可買到約100種雪鹽產品，你會驚嘆雪鹽用途之廣泛，絕對意想不到！

【地下海水 多礦物質】

距離宮古機場約30分鐘車程的雪鹽Museum，由透過展示板介紹雪鹽種種的展示室、製鹽所及售賣雪鹽相關產品的店舖等部分組成。而展示室內有解說員長駐，並會為訪客作詳細的介紹。你可能會問，宮古島的雪鹽跟一般所用的鹽有何分別呢？話說宮古島擁有稱為琉球石灰岩的地層，而這裏製鹽所使用的是抽取自地下約22米、含有豐富琉球石灰岩成分的地下海水，並透過加熱的金屬板將海水蒸發，令含有豐富礦物質的鹽滷保留下來，當中包括了鈣、鉀及鎂等多達14種物質，於2000年8月更被列入健力士世界紀錄大全，一度成為世界上蘊含最多種類礦物質的天然鹽。除了一般顆粒形態，還有透過於金屬板瞬間蒸發製成的粉狀雪鹽，由於極其幼細，有易於溶解、浸透及粘着性高等優點，日本人都愛用來作湯水調味，亦適合用於天婦羅、飯糰及麵包生麵團等。

【用途廣泛 美容護膚】

聽完講解，當然要到店舖掃貨感受箇中魅力。除了粉狀及顆粒雪鹽外，還有多種運用了雪鹽的產品，當中最驚喜的莫過於一系列護膚產品，即場便有利用粉狀雪鹽作磨沙的潔膚體驗，於手背輕搓約15秒後沖水，會發現皮膚當堂滑咗。另外還有混合了馬油的雪鹽番梘，令人保持濕潤卻沒有油淋淋之感。加上其他日常生活品如牙膏、洗頭水及浴鹽等，女士們肯定喜歡。血拼完畢後，記得要到旁邊的Cafe空間Museum Lounge，話說雪鹽Museum於今年4月進行了翻新，而這間Lounge是新增設的部分，內裏放滿了木紋枱櫈，布置充滿了閒適風情。大家可點選名物雪鹽雪糕外，還有每日新鮮焗製的雪鹽小麵包！職員更私人畀料話我知，用麵包沾一點雪糕伴吃最為滋味，大家一定要試試呢！

雪鹽Museum（製鹽所）

地址：沖繩縣宮古島市平良字狩俁191

營業時間：9:00am~6:30pm，10月至3月至5:00pm