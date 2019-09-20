【慕尼黑直擊】Mate 30 Pro　4鏡玩7,680fps超慢鏡

HUAWEI剛剛於慕尼黑舉行發布會，推出全新的Mate 30系列，包括Mate 30、Mate 30 Pro等新機。一睇外觀，相信都唔難分到Mate 30及Mate 30 Pro的分別，皆因前者採用傳統的窄邊6.62吋OLED屏幕，而後者則用上6.53吋曲面OLED「環屏幕」。配色方面，除了提供黑、紫、銀、翡冷翠，更備有純素皮革版，機背換上橙色或深綠色皮革，貴氣十足。最重要係所有配色、版本都支援IP68防水防塵標準，唔怕濕水入塵。

不少用家都因為影相質素都入手HUAWEI手機，Mate 30系列當然唔可令大家失望，鏡頭組放置於機背的圓環位置。Mate 30就備有3鏡頭組合，分別是1,600萬像素廣角鏡頭、4,000萬像素超感光鏡頭以及800萬像素超變焦鏡。Mate 30 Pro就升級至4鏡頭組合，包括4,000萬像素超感光電影鏡頭、4,000萬像素超感光鏡頭、800萬像素超變焦鏡頭以及3D景深鏡頭，感光元件尺寸、支援最高像素都比同級型號強得多，相片及影片ISO分別可高達409,600及51,200，環境再暗都一樣可以影到靚相靚片。最正係引入超慢動作影片，支援最高256x即7,680fps，現場就特別設置場景試玩，將鋼珠跌落布滿彩色粉末的碟上，新機就輕鬆將鋼珠擊起粉末的一刻慢動作呈現，相當好玩。

硬件方面，早前廠方於IFA發布新處理器Kirin 990，亦已經預告首部搭載的型號將會是Mate 30系列，Kirin 990採用7nm 制程，CPU、GPU以及NPU效能都有所提升，亦會更加慳電。暫時已知Mate 30將提供8GB RAM、128GB ROM，定價799歐元；Mate 30 Pro就有8GB RAM、256GB ROM，定價1,099歐元。