飲食嘗識：兩種蟹粉　唔好搞錯

蟹粉就食得多，但你知道甚麼是蟹粉嗎？其實蟹粉是指將蟹煮熟後拆出來的蟹肉和蟹黃，蟹粉小籠包、蟹粉獅子頭就是著名菜式。

【廣東、上海蟹粉大不同】

以為蟹粉一定是橙黃色就大錯特錯，原來蟹粉也有上海蟹粉與廣東蟹粉之分，雖然同是蟹粉，但無論色澤、味道與煮法都大有分別，今次就由銅鑼灣勿地臣街某商場的上海菜館副總廚劉永元師傅為大家講解兩者有何不同。

【色澤、口感大相逕庭】

上海蟹粉是蟹粉界代表，最大特色是一定會選用大閘蟹製作，當中又以雌蟹為主，因為蟹膏、油分都較豐富，橙黃色的蟹粉亦較搶眼。至於廣東蟹粉則比較多元化，對蟹的品種並沒有嚴格規定，肉蟹、花蟹、長腳蟹全部都可以拆肉做蟹粉，由於蟹膏蟹油較少，所以顏色偏白，主要品嘗蟹肉鮮味。

煮法方面也有不同，上海蟹粉菜式着重傳統，離不開中式調味，反觀廣東蟹粉則靈活多變，即使加入芝士、牛油等西方元素也不覺突兀，一個傳統，一個新派，各具特色。

接着師傅將會用廣東蟹粉炮製釀蟹蓋，並以上海蟹粉示範雞蛋炒蟹粉

炒蟹粉

材料：

上海蟹粉 50克

素翅 100克

芽菜 80克

豬肉碎 30克

鹹蛋黃 10克

蛋黃 3隻

蛋白 2隻

葱花、薑汁 各適量

做法：

1.將蛋白與蛋黃拂勻並炒碎

2.爆香芽菜

3.加薑汁炒香蟹粉，然後放豬肉、葱花、芽菜、炒蛋及鹹蛋黃一同炒熟。

4.最後加素翅炒勻即成