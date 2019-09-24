脊字筆提：腰背痛求助脊醫　發現患膽石

本欄多次談及腰痛、背痛的成因，與腰椎、胸椎或盆骨的關節功能性問題有關，此外，還有機會是內臟出現問題。早前一名中年女士因腰痛來求診，脊醫問診及觸診檢查後發現，她腰椎有關節功能性問題之餘，亦疑似患有膽石，於是立即轉介專科跟進。

女患者是40多歲的幼稚園教師，體形略胖，她經常要彎低身去抱學生，所以長期腰痛，一直有做按摩以作紓緩；她覺得這是職業病，是無法根治的，惟有在放假時盡量多休息。

可是，她發覺不止腰痛和背痛，就連腳也有麻痹，於是在朋友介紹下，求助脊骨神經科。脊醫檢查證實她腰椎第四、五節出現關節功能性問題，接受一星期治療後，雖然腳痹和腰痛已經明顯改善，但是背部靠近胸椎位置，仍然覺得痛楚。

再加以詳細問診，原來她背部與腰部的痛，並不是同時發生，而是在飽飯後及吃過油膩食物時，會由腹部痛到去背部；觸診後，懷疑她有膽石，於是轉介超聲波造影檢查，發現有多於5粒膽石。及後經過外科醫生檢查，證實有比較多膽石，膽囊有輕微發炎及纖維化跡象，指出她的背痛，是因為膽石引起，她接受了外科醫生建議把全膽切除。

問診在診症過程中是相當重要，可協助尋找痛症原因，脊醫在首次診症都會以相當時間問診了解徵狀，患者必須盡力提供資料。不過，患者有可能因為緊張，忘記告知一些細節，好像這位女教師就忽略了腹痛，並認為這與腰痛無關，而沒向脊醫提及；直至其中一次覆診，當下感到腹痛，才提出而被發現。

正如以上所講，腰痛可能是因為內臟出現問題，膽石是其中一個成因，而最令人擔憂的是癌症。脊醫建議，定期檢查保持脊椎健康，除了免除痛症困擾，亦加深了解自己身體狀況，萬一出現毛病，可及早得到妥善治療。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家