拿破崙蛋糕唔關拿破崙事？

拿破崙蛋糕亦即是千層酥，以香脆酥皮夾着吉士忌廉製成，這款則以蘋果蓉及蜜糖蘋果粒代替吉士忌廉，酸酸甜甜可減淡膩滯感。（盧展程攝）

大家對法語「Mille-feuille」可能會感到陌生，但如果告訴你它其實是拿破崙蛋糕，相信你也試過這款經典法式甜品吧！以法國皇帝拿破崙的大名命名，以為他是這款蛋糕的Fans就錯了，其實英國人最初稱之為「Napoleon」是源自法文中的「Napolitain」，意思是用意大利的方式製作，只是因為讀音跟拿破崙（Napoleon）相似才被誤解，而最正宗的名字「Mille Feuille」則解作千層酥。知道蛋糕名字的由來後，大家不如親手試做蘋果蓉口味的拿破崙，比傳統吉士或杧果餡料多了一份爽脆口感，層次更豐富。

材料：（4人分量）

蘋果 3個

青蘋果 1個

酥皮 400克

牛油 30克

蜂蜜 1茶匙

糖霜 少許

蘋果蓉：

有機蘋果汁 500毫升

雞蛋 3隻

粟粉 60克

沙糖 50克

無鹽牛油 50克

寒天粉 2克

做法：

1. 先製作蘋果蓉，把雞蛋與沙糖拌勻，再加粟粉。

2. 倒入加熱的蘋果汁拌勻。

3. 倒入平底鍋，加牛油及寒天粉煮至沸騰。

4. 放進冰箱冷藏，然後將蘋果蓉入唧袋。

5. 把蘋果切條，用牛油及蜂蜜煎香。

6. 將焗好的酥皮切成12份大小相同的長方形，分成4組，每組3份。

7. 在第一層酥皮上放蜂蜜蘋果粒，唧蘋果蓉後放第二層酥皮，重複剛才步驟，面層鋪酥皮再撒糖霜作點綴即成。