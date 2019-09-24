【深夜字聊】年輕人發射後疼痛　原因可能是……

Q：我今年19歲，從來沒有性經驗，是一名準備入讀大學的學生。參加迎新營入住宿舍，日間活動時已感覺在小便時陰莖根部有些疼痛和灼熱，以為是因酷熱和汗醃而不理會，直到晚上沖涼才清洗下陰，睡着時卻不知不覺因夢遺而痛到扎醒，之後日間依然疼痛，究竟是甚麼問題？如何治理？

新鮮人

A：小解和射精疼痛是男性性機能毛病的一種常見病徵，疼痛感覺最明顯發生於射精時候，而不同之病症可引起陰莖的根部或前端痛楚。

射精疼痛通常與炎症因素有關，包括前列腺炎、精囊炎、後尿道炎、前尿道炎等。於陰莖垂軟狀態，疼痛感覺較輕，但當陰莖充血勃起，再加上射精時性器官的節奏性收縮，疼痛感覺即會強烈湧現。

若發生於中老年人身上，需注意射精疼痛是泌尿道病變、泌尿系統結石、腫瘤等嚴重疾病的神經反射表癥。若發生於年輕男性身上，則多數是源於上述的炎症。對於已開展性生活或有自慰習慣的男性來說，若射精次數過密亦會引起性交疼痛，只需稍讓身體休息一下便會復原。同樣地，若一名男性禁慾時期過長又沒有夢遺，也有機會出現疼痛感。若閣下既非自慰過多亦非禁慾過度，且疼痛症狀同時發生於射精及以外的時間，則應留意這是炎症警號。

性器官炎症於初發時通常症狀輕微，但若置之不理隨時會惡化。建議閣下可前往私家診所或大學保健中心見醫生，又或考慮到家計會青少年保健中心預約求診及順道安排男性性健康檢查。只需盡快求醫，便可控制炎症。

李偉儀