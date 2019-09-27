FIORE意製水龍頭　貼心設計方便用家

花洒水龍頭CR1755，其出水咀可一物二用，水咀放中間為龍頭出水，輕輕左右旋轉便會由花洒出水。（客戶提供）

大家選購水龍頭時有無考慮以前遇到的煩惱，例如傳統浴缸水龍頭花洒粒「啲」又緊又難拉的問題，其實現在已有解決方案。

擁有超過50年生產經驗，位於意大利北部的Fiore水龍頭工廠，近年推出新款花洒水龍頭CR1755，其出水咀可一物二用，水咀放中間為龍頭出水，輕輕左右旋轉便會由花洒出水；而出水咀更可收納，為你騰出更多空間淋浴。

Fiore市場研發部聆聽客人意見及需求，不斷推出實用、新穎、不同外形的水龍頭，以改進傳統龍頭的缺點。如去年Fiore推出以人體工學設計的特高斜咀面盆龍頭CR8112，解決舊款短咀矮身的面盆龍頭碰盆邊及取水困難的不便。

另外，深受用家歡迎的廚房龍頭CR4318，其超高身搖擺咀，離枱面275mm的特大洗滌空間，最適合清洗大煲、大鑊及方便安裝濾水器。