【酒遍天涯】五大酒莊及Grand Cru Classé

五大酒莊

酒局飯局多，各行各業各樣人都有，總有一些「吹得」之人，談天說地，活像一部「行走百科全書」。總好奇他們那些是甚麼都鑽研，那些只懂皮毛（直接影響他們說話的可信性，在現今互聯網資訊氾濫年代，可信性最為重要）。在我而言，人的質素不在於他懂甚麼，而是他知道自己不懂甚麼（就像見工或學生上課時，你的答案都不太重要，反正大家都不期望你懂甚麼，但你的提問卻完全代表你個人質素及思考模式），下面是一例子。

任何紅酒初哥的局，總有人會提「五大酒莊」（不懂的人就好像做會計不懂Big4、做廣告不懂4As、考DSE不懂三大⋯⋯），總有初接觸紅酒者問：「五大是那五間酒莊呢？」當然一定有人快速搶答：「Château Lafite Rothschild、Château Latour、Château Margaux、Château Mouton Rothschild和Château Haut-Brion。」然後初學者就恍然大悟，然後牢牢記着，就此完結。10次有9次都是這個問題，這個答案，這樣完結。有思考、有質素的初學者其實接下來應該思考、應該提問的是：「五大其實是哪裏的五大？全世界嗎、還是歐洲？抑或只限法國？」人家說「法國紅酒五大酒莊」（最起碼《維基百科》也是這樣寫的）指的當然是全法國最大的五間啦！在這方面有點知識的人就會立即更正你，那只是法國三大葡萄酒產區（Bordeaux / Burgundy / Rhône) 的波爾多中的五大酒莊。啊～原來如此！

看看歷史，其實這也非盡精確。其實大家所講的「五大洒莊」只是法國眾多產區中比較出名的波爾多中的左岸（波爾多有一河流分隔兩岸一左一右，所以人稱左岸、右岸）在1855年的分級排名，而且主要在Medoc區（Médoc區內出名產區有Margaux、Saint-Estèphe、Pauillac、Saint-Julien等）。

Grand Cru Classé

在1855年巴黎舉行的「Exposition Universelle」（世界博覽會），當時的法國國王拿破崙三世為了令全世界的酒客更容易了解法國的優質葡萄酒，命令各產區將各酒莊分級。而成立於1705年的Bordeaux Chamber of Commerce and Industry（波爾多工商會）按照售價（當時售價代表聲譽和品質）選出了當地最佳的葡萄酒，推出了Médoc和Sauternes列級酒莊名單，這個列級就叫Grand Cru Classé。

Médoc的列級包括了61個洒莊，分成五級：Premiers Crus、Deuxièmes Crus、Troisièmes Crus、Quatrièmes Crus和Cinquièmes Crus。當時這個Grand Cru Classé的頭五位就是今天人稱的「五大酒莊」。Sauternes（貴腐酒）的Grand Cru Classé則有26個，分為Premier Cru Supérieur 、Premiers Crus和Deuxièmes Crus 3級，其中一級的Premier Cru Supérieur只有一家酒莊，就是Château d'Yquem。

關於這個Grand Cru Classé的名單及故事，我們下期再續。

Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）