IB攻略：IB英文與DSE英文大不同

IB英文有自己的一套，不是輕易可以讓學生靠死讀書，不斷操練過往考題，就可以考得好的科目。（互聯網）

一般而言，學生家長都會覺得IB學生的英文能力比DSE好，因為無論是英文閱讀，說話，甚至聆聽，IB學生去到大學甚至出外工作，英文的語言能力通常都比本地的DSE學生優勝，其實這個真是一個奇怪的現象，雖然同為英文科目，不同的教育制度真的可以有不同的教學結果。雖然筆者沒有考過DSE，但是中學在拔萃男書院就讀的時候，考過本地學制的HKCEE考試，對本地考試算是略知一二，現在筆者更從事了IB教育多年，特別在此專欄和各位讀者分析IB英文和DSE英文的不同之處。

DSE英文有4份卷，分別是閱讀，聆聽，口試和寫作。 本地的英文考試模式主要考核學生的理解，詞彙和英文語法，所以會有很多填充題和選擇題，這是IB沒有的。舉個例子，DSE英文的閱讀卷子，可能會問學生，文中有否哪個生字和「Free」 的意思相同，考生就需要在文本中找一個相似意思的字，去作答一條填充題，例如答案可以是「Complimentary」。至於計分方面，大家可以參考圖2，可以看見DSE對Speaking不是非常重視的，然而聆聽反而佔了30%。

至於IB英文考試，IB英文分作第一語言（English），第二語言（English B），而英文A又分作了English Language Literature和English Literature，而且還有分標準（SL） 和高等程度（HL）。所以IB英文科目，總共有6個選擇，分別是Eng Lang Lit SL & HL、Eng Lit SL& HL、Eng B SL & HL，但是DSE英文只有一個科可以選擇。 由於篇幅所限，筆者將會以English A 的English Lang lit為例子作比較，因為比較多IB學生選擇此科。

IB英文English Lang & Lit是結合文學和英文語言學的考試，和DSE最大不同的是IB英文沒有聆聽考試的，口試分數反而是IB佔比中最重的，佔了30%，分別是FOA和IOC，各佔了15%。讀者可以參考下圖3。

IB英文考卷1和2，讀者可以清楚看到Paper 1的Analysis（分析）和Paper 2的Essay（論文），考試模式沒有DSE英文的填充題和選擇題，因為學生不可能用短短一隻字就可以完成分析或者完成論文，所以IB英文考試着重學生分析、寫作和鑑賞英文的能力。讀者可以見到Paper 2，IB學生可以選答6條中的任何一條論文問題，非常自由，而且問題是根據學生的兩篇文學作評論，這是不會在DSE考科出現的，因為DSE同學多數都無得選擇。有否考試題目例子？ 當然有，例如2017的IB英文考試，問題可以簡化到問學生為何感到啟發，或者嘗試分析作者的寫作手法等等。讀者可以參考下圖4。

所以IB英文確實有自己的一套，這個絕對不是輕易可以讓學生靠死讀書，不斷操練過往考題，就可以考得好的科目，因為論文形式的題目，根本沒有標準答案，而且每個學生選擇的文學都不盡相同，同學亦都很難可以抄襲別人。總的而言，筆者認為IB英文較靈活，訓練的方向較集中高層英語的能力，例如鑑賞，分析能力等等。但是DSE則較着重實用性，詞彙能力，所以DSE學生一旦用英文表達，或分析組織時候，通常比IB學生略遜一籌。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣