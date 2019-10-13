香港估估吓：呢套以巴士做主題嘅劇集係……

相信近期香港人坐巴士的次數比以往多得多，原因也不用多解釋！其實巴士曾經是香港最主要的交通工具，甚至有一套劇集是以巴士做主題，就是2004年的亞視劇集《8號巴士站站情》，參演的包括陳庭威、田蕊妮、饒佩君、鮑起靜、曹達華、甄志強、李婉華、黃家諾等等！

此劇打破香港電視劇愛以律師、醫生等專業為劇集背景的潮流，改以基層的巴士公司車長及站長為主角，除了反映基層市民心態之外，亦展現了巴士公司員工的日常生活。男主角路平平（陳庭威飾）是九龍巴士8號線（尖沙咀碼頭至九龍地鐵站）車長，遇上大集團的女少東蔣環珠（李婉華飾），因而產生了不少趣事。

這套劇集得到九巴全力支持拍攝，並在劇中提供巴士及車廠供拍攝，包括1960年代的AEC Regent五型、21世紀的低地台巴士（丹尼士三叉戟三型）、單層巴士三菱FUSO MK117J型等等，而劇集亦介紹了不少巴士公司的術語，包括蛇車、字軌等。劇中飾演車長的陳庭威及田蕊妮，更被安排駕駛真實巴士，並在九巴安排下考獲公共專營巴士的駕駛執照。