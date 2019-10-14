【教樂事】親子閱讀 腦力開發

在資訊爆炸的科技年代，多媒體的影像刺激或多或少窒礙了孩子的想像空間，使其容易流於自我中心，也難以承受挫折。為人父母如欲打破困局，也許可借助「親子共讀」，讓孩子藉由故事所描繪的不同世界，引領他們拓寬視野。因為擁有閱讀習慣的孩子，會具備自己尋找答案與解決問題的能力，人格也比較健全。學者也一致認為：及早進行正確的閱讀，更有助於腦力開發、語言發展。

【親子共讀的三個理由】

情感、知識與啟發是親子共讀的三個理由。透過「共讀」可促進親子間親密的互動，孩子從中得到快樂與滿足，感受到愛與溫暖，若持之以行，「共讀」的另外兩個理由：「知識」與「啟發」也得以達到。家長們，事不宜遲，快引導孩子走向無邊無際的閱讀境界。

【散播閱讀種子】

將閱讀成為家庭日常活動的一部分，當您的孩子與您一起閱讀的次數愈多，他們會不自覺地走進圖書世界，愛上書中的故事。孩子一旦熱愛書本，即已養成閱讀習慣，從中就有不同涉獵，激活腦袋，加強認知。

【加強親子契合】

與孩子建立聯繫的最好方式，就是一起閱讀一個好故事。這不僅是個加深與孩子聯繫的絕妙方法，還使父母有機會分享對所讀故事的反應、想法和觀點。從中鼓勵孩子思考，並化成個人觀點繼而進行交流。這就像騎單車車或遠足等鍛煉體魄的活動，可有助身心健康，一起閱讀則將幫助孩子提升智力，建立價值觀。

【朗讀增添自信】

隨着孩子閱讀能力的提高，在與孩子閱讀時，可跟孩子一起輪流朗讀書中段落。這樣既可增強孩子自信，並幫助他們習慣與他人閱讀，間接加強人際互動。高聲朗讀還可幫助孩子清晰發音，增加詞彙量，並幫助他們深入接觸和理解故事的深層含義。

【向屏幕說Bye】

因應科技發達及學術需要，學生們不得不花更多時間在科技應用上，但是當孩子的閱讀時間成為他們日常生活的一環，自然就減少使用平板裝置的時間。父母還可確保孩子使用這些電子裝置時，只是課後的在線遊戲學習內容，這意味着孩子必須清楚分配使用屏幕上的時間安排。

【優秀讀物滋養心靈】

與孩子一起閱讀優秀的讀物，好處在於讓他們享受閱讀樂趣。研究表明，父母與孩子一起玩樂，是增加孩子在生活中感覺快樂和促進健康的最佳法門。也因爲文學是一個由想像力構成的世界，所以經過長久共讀經驗的孩子，其想像力也將獲得不斷的滋養。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士（課程與創新教學/資優教育），

從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」