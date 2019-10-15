IB攻略：欲往英國留學　應如何選擇課程？

近來香港社會波動，有不少家長都可能考慮讓子女出國讀書，其中一個問題就是有關IBMYP、IGCSE和GCSE究竟是怎樣的課程？ 以及銜接IBDP課程的問題。筆者的IB教育中心除了提供補習服務給香港國際學校的學生，事實上亦都有不少來自英國的學生，因為我們提供網上視頻教學，所以家長同學就算遠赴英國就讀任何國際學校課程，我們都可以幫忙的。

回到主題，因為香港IB國際學校的中學課程通常分開了3個不同的制度。傳統學校例如男拔萃，聖士提反書院等等多數學校都會選用本地DSE課程。而其他的一條龍國際學校，例如ESF學校Discovery College、沙田國際學校、KGV等等的學校就會採用IGCSE制度。然而滬江維多利亞書院，加拿大國際行的是IBMYP課程。但是問題來了，如果去到英國讀國際學校，原來有些英國學校用的是GCSE課程，然而有些又會採用IBMYP的，學生家長應該如何選擇呢？

先講GCSE和IGCSE的分別，當中的「I」顧名思義就是International的意思，課程設計上沒有甚麼大分別，只有認受性的分別。IGCSE課程就會在英國以外的地方才會提供，如果學生在香港的國際學校就讀IGCSE課程並且考了A等級成績，就算到了英國讀大學，都要重新考英文水平測試。因為英國的名牌大學只會認可GCSE的英文課程，因為他們認為GCSE課程是本地的課程能夠反應學生的英文能力多些，除此之外就課程上沒有很大的分別了。所以如果學生在香港讀IGCSE課程可以考慮直接轉英國的GCSE課程，銜接上應該沒有太大問題。

如果學生是IBMYP的話，銜接上應該選擇一樣提供IBMYP課程的外國學校，因為IBMYP設計上就是銜接IBDP的預科課程，MYP課程亦都是國際認可的。學生就讀IBMYP課程的話，能夠得到更多有關IB預科課程的訓練，因為學生需要大量寫作，而且亦都需要遞交Personal Project，這就有如IBDP的IA、EE、TOK功課，只是IBMYP先讓學生熱身。

最後就是DSE本地課程的學生，較為類似的課程，筆者認為可以考慮GCSE課程，因為始終內部功課較少，亦都是考試為本。因為GCSE課程在學生Year 11的時候會有公開考試，是一個不錯的訓練。但是如果家長希望培訓多些小朋友的寫作和英語鑑賞能力，筆者則會建議可以IBMYP的課程從小培訓。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣