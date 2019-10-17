本日日本：香港回憶消失？川崎市「九龍城寨」11月結業

你知道香港在日本人心中，最深情結的集體回憶是甚麼嗎？維港夜景？Jacky Chan？都錯了，原來是九龍城寨。這個在香港六、七十年代的三不管地帶，惡名昭彰到連日本人都知，之前NHK更有節目《漫步在世界街道》更特意來港訪尋九龍城寨舊址，可見日本人對「城寨」情結之深。而在日本川崎市，約14年前就開了一座仿照「城寨」打造的大型娛樂設施「Warehouse川崎店」，它集遊戲機中心、飛鏢、乒乓球、桌球、網吧元素於一身，其大樓內外都布置成滿布霓虹招牌、雜亂不堪的九龍城寨模樣，魚骨天線、鐵皮信箱、招牌充斥四周，不但在這裏打機好有Feel，過去不少日本電影包括《東京暴族》等更曾來取景，不少日本人也形容「Warehouse川崎店」是通往香港的時空門。可惜的是「Warehouse川崎店」已宣布即將在11月17日後結束營業，通往「城寨」回憶之門終於要關閉。雖不知原因，但據說結業跟營業額無關，暫亦沒有搬遷的計劃，相信今次真的要跟「城寨」說再見了，想朝聖要把握最後機會了！希望將來「城寨」有再復活的一日，香港加油。

Warehouse川崎店

地址：神奈川縣川崎市川崎區日進町3-7

營業時間：9:00am～11:45pm（未滿18歲不准進入）

最後營業日期：2019年11月17日（11:45pm前）