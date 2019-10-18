決性11點：日本網民投票　最想這位AV女優復出……

近期日本AV界有好多女優引退，但係亦有好多女優鳥倦知還，充完電之後重新投入女優生涯，好似癡女天后晶艾莉、九頭身癡女華嶋玲菜等，對AV迷嚟講絕對係好消息！早前知名日本AV資訊網「AV研究所」舉辦咗一個投票活動，睇吓大家最想邊位女優回歸AV界，依家一齊睇吓投票結果啦！

第1位：前AKB48女神 橘梨紗

年齡：26歲

出道年份：2013年

引退年份：2013年

簡介：橘梨紗可以話係日本AV界近十年來最具傳奇性同話題性嘅女優，先講佢嘅出身，作為AKB48成員時藝名叫高松惠理，2013年下海時引起嘅哄動，絕對不比前SKE48成員三上悠亞低！橘梨紗本身斯文又靚女，一派明星風采，單靠外在美已經相當煞食，所以出道之後人氣與日俱增！

不過，橘梨紗喺AV界只係逗留短短6個月，演出咗7部AV作品，而佢走得咁突然嘅原因眾說紛紜，有人話佢低調地轉做風俗孃搵真銀，又有人話佢係因為同藝能事務所有糾紛，搞到唔可以拋頭露面，亦有人話佢返咗鄉下隱居，不過點都好，呢位前AKB48女神始終都係眾多AV迷最想佢回歸嘅AV女優。

第2位：青春俏麗 河北彩花

年齡：20歲

出道年份：2018年

引退年份：2018年

簡介：第二位嘅河北彩花喺AV界同樣留得唔耐，上年4月出道，青春俏麗帶陽光氣息嘅面孔，纖巧嘅胴體，統統都吸引住AV迷。

此外，彩花表現同樣令AV迷大讚特讚，出道作《新人No.1 Style 河北彩花AVデビュー》更加賣個滿堂紅，兼且喺今年嘅FANZA成人獎奪得視頻部門冠軍以及租賃部門冠軍，足見實力強勁！然而，彩花亦係曇花一現，只係演出咗6部作品就消失咗喇！

第3位：綺麗標致 上原瑞穗

年齡：28歲

出道年份：2011年

引退年份：2016年

簡介：上原瑞穗喺2011年出道成為AV廠Prestige嘅專屬女優，其清新綺麗又帶點混血兒感覺嘅標致面孔迷盡萬千AV迷！不過，最令人欣賞之處在於上原瑞穗出道之後演技同床技都不斷改進，難怪喺2012年AV界舉辦嘅「AV30周年女優選舉」當中，能夠擠身日本AV史上百強女優當中嘅第32位！

不過，由於瑞穗性格柔弱，體質亦甚虛弱，所以出道5年來一直都要休養，直到2016年便引退。

第4位：北野望

第5位：伊東千奈美