生活夜校：「達摩」的正確使用方法

達摩有除厄、心願達成的功效，一開始的達摩是紅色的，有「開運」、「必勝」、「家內安全」 的意思，是吉祥的顏色。（互聯網）

去日本旅遊時我們經常能看到這些圓圓的，樣子有點威武的不倒翁，它們有不同的顏色，有雙眼的、單眼的，還有沒有眼睛的，千萬不要以為是它們的生產出現了問題，其實它們都是能給大眾帶來好運的「達摩」。

先給大家普及一下「達摩」的由來。他並不是虛構的人物，達摩是印度的高僧，更是佛教禪宗開山祖師爺，相傳他潛心修佛，曾面壁坐禪9年，導致手腳萎縮，所以才有了現在圓圓的「達摩」。到了如今，「達摩」不再是代表某一種宗教信仰，更是一個有代表性的形象，被賦予了永不跌倒、永不言敗的寓意，非常受日本人歡迎。

起初，「達摩」只有紅色，紅色代表除厄、辟邪，是吉祥的顏色。現在的「達摩」有不同的顏色，有不同的含意，代表不同的心願，黑色代表「厄運消除」、銀色代表「自我實現」、金色代表「金運上升，大願成就」、藍色代表「學業」、綠色代表「健康」、紫色代表「運氣和安全」、白色代表「家宅平安，子孫繁榮」、粉色代表「戀愛」、黃色代表「金錢」、實現願望的有效期是1年，許願後用黑色的筆畫上左邊眼珠（注意！是面對你的右邊），願望實現後再畫上另一邊，這個動作名為「開眼」。不但會為自己帶來好運，家人也會受惠。

當然，已經畫上了眼睛的「達摩」並不是沒有用處的，單眼的「達摩」是許好願的，相關願望實現了就再畫上另一邊。已經畫好眼睛的「達摩」是招來福氣的幸運物，放在家裏當擺設也是極好的。

這麼福氣滿滿的「達摩」有沒有吸引到你了，下次與它在店舖相遇的時候，你願意帶它回家嗎？