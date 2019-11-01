香港美容從業聯會成立三週年慶典暨粵港澳大灣區一百強企業品牌大獎頒獎典禮2019

【特約報道】「香港美容從業聯會成立三周年慶典暨粵港澳大灣區一百強企業品牌大獎頒獎典禮2019」已於22019年10月25日假香港瑰麗酒店舉行。場地富麗堂皇，使典禮極盡氣派。

是次典禮更獲多位社會名流及演藝紅星撥冗光臨，包括中央政府駐港聯絡辦新界工作部副部長楊小嬋女士、立法會議員黃定光先生GBS, JP、立法會議員梁志祥先生SBS, MH, JP、立法會議員葛珮帆女士BBS, JP、立法會議員邵家輝先生、全國政協委員及香港婦聯主席葉順興女士BBS, MH, JP、湖南省政府參事及香港新界地區事務顧問協會主席林德亮先生MH, JP、保良局主席馬清楠律師JP、東華三院主席蔡榮星博士、日本城主席魏麗霞女士、印尼駐港總領事館署理總領事Mr. Mandala S. Purba、香港調解聯盟會長陸庭華先生、生產力促進局杜紹賢女士、時裝設計師Walter Ma先生、亞洲企業家教練鄭海名博士、著名演員黃浩然先生及港姐冠軍楊思琦小姐，以及音樂人鄧建明先生、梁奕藍先生及黃淑瑩小姐，使是次盛典滿堂生輝。

典禮由香港美容從業聯會及亞洲數字經濟發展協會合辦，旨在發揮企業精神，表揚品牌價值。當晚表揚了四大行業，包括健康、美容、生活及科技。有上百家企業的代表蒞臨，接受表彰。