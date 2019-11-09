美食婷：瑞士家常菜　爆芝火鍋

別以為吃火鍋只是亞洲人的專利，我美食婷每年去瑞士滑雪，都會趁機和朋友擦一頓邪惡的芝士火鍋，麵包方塊索了幼滑的芝士漿，入口爆芝，超級「芝」味。瑞士火鍋配料雖然簡單，但味道絕不比大家常吃的火鍋輸蝕。由於近來比較忙，未有時間飛瑞士，於是決定去尖沙咀一間五星級酒店的瑞士餐廳，與集團行政總廚Chef Florian Trento吃一頓芝士火鍋，順道請教一下烹調竅妙，話唔定偷到師可以返屋企照辦煮碗呢！

Chef Trento說瑞士人很喜歡在冬日在家享用芝士火鍋，「這個菜是當地人的家常菜，芝士底的配方會按照每個家庭的喜好而自由配搭，更非常適合一家人圍埋一齊享用，感覺就和粵式火鍋有點相似。」瑞士芝士火鍋中，以Fondue Moite-Moite最為傳統，Moite-Moite意思是「一半一半」。當地人會選用鹹鮮的Gruyère和脂香滿滿的Vacherin Fribourgeoise兩種芝士，配以白酒、蒜頭，以及麵粉，令芝士溶液變得濃稠。

配料方面，普遍是用上迷你薯仔及麵包粒，大家咪以為用新鮮麵包最好，事實卻相反，Chef Trento指最好選用隔夜麵包，如法包或酸種麵包，因為水分收乾令質感變結實，容易掛芝士漿，其他食材還有意粉等。

想令火鍋食起來更暖身，可在芝士鍋內加點用車厘、梨和雜莓釀製的Kirsch酒，吃罷令人全身暖笠笠。「若然想酒味更為濃郁，大家也可以先將食材蘸少許酒，才蘸芝士漿，酒味自然更為突出。」

Chef Trento教大家按個人喜好來添加食材配料，如他就曾以黑松露、啤酒、辣椒和青醬等來搭配，與芝士味道超匹配。至於芝士漿，他在瑞士各地也曾吃過不少芝士配搭，當中也有點心水。「好像Fondue Montagnarde，就有Gruyère、Emmentaler、Appenzeller和帕爾馬四款芝士混合，再加點煙肉來製作；煙肉的油脂和芝士混合後，味道更為濃烈及鮮香。吃芝士火鍋時，提提大家要不時攪拌一下，以免芝士漿黏底。

在瑞士，吃芝士火鍋原來都可以玩遊戲，「大家會拮起食物蘸芝士漿，如果有人的食物掉在鍋內，那人就要負責請全場人士喝東西。」大家下次和朋友去食芝士火鍋，不妨試吓！