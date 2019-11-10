直擊哈囉喂發源地　巡遊有幾好玩

萬聖節你有冇扮鬼扮馬去慶祝呀？今年我飛到被喻為萬聖節發源地的北愛爾蘭德里市（Derry）過節，當地曾被美國著名報紙《USA Today》選為世界最佳萬聖節地點，親身參與長達一星期、有多達125項各式各樣慶祝項目的Derry Halloween，當中焦點係過千人齊齊「化行妝」的國際萬聖節巡遊，一班造型驚嚇的「嘩鬼」浩浩蕩蕩於城內遊行，場面非常壯觀，令人充分感受到當地人對這個節日的瘋狂呢！

悠久歷史 嚇走惡鬼

早於西元前數世紀，蘇格蘭、愛爾蘭和威爾斯等凱爾特人（Celts）地區流行一個名為Samhain的節日，他們相信10月31日是秋日收成的最後一天，亦是陰陽兩界最接近的一日，所以大家都要穿上奇裝異服，務求將鬼嚇走！後來於19世紀，大量凱爾特人為謀生移居美國，亦將這個節日傳統帶到當地並發揚光大，最後演變成今時今日的萬聖節。

作為北愛爾蘭第二大城市的德里，很早已有化妝上街慶祝萬聖節的傳統，但發展成具規模的Derry Halloween活動，則要從1986年說起——當時有幾位熱心居民決定於City Walls和市政廳The Guildhall之間的廣場搞了個有Live Band的小小嘉年華，年復年其口碑愈傳愈好，慢慢演化成現在堪稱全球最熱鬧的萬聖節活動。今年活動剛於10月26日至11月1日舉行，擁有國際萬聖節巡遊、煙花、以兒童為對象的鬼古分享會及遊行用飾物工作坊等125項項目，元素十分豐富。而這段期間逢中午開始，唱功十足的Live Band會於Guildhall Square的超大帳篷內展示歌喉，而周邊則有來自附近城市的美食攤檔，以及多個扮鬼扮馬的高蹺娛賓，而我挑選了獲得今年北愛爾蘭最佳漢堡包殊榮的Hatch先醫肚，其得獎的黑松露芝士漢堡包確係十分滋味呢。

千人巡遊 目不暇給

當華燈初上，德里整個舊城區登時「鬼氣沖天」，最先是市政廳塔頂的大鐘竟由正常的白光變成詭異的綠色。約6時開始，舊城牆的走廊開始上演Awakening The Walls，路上會有不少「嘩鬼」裝飾外，亦有舞火棒、扮吸血女鬼等各式表演，而城內則會上演兩、三場空中飛人和裝扮成妖龍怪鳥等作高蹺的巡遊，予人驚喜。至於萬聖節當日更是高潮所在，過千「嘩鬼」打扮的大小朋友於晚上7時15分在市政廳後面的大街上演國際萬聖節巡遊，大家觀賞之餘，更可順道穿上特色裝束與一眾遊客爭艷湊熱鬧，還有來自不同地區的團體，會一邊拉着鬼味十足的花車，一邊扮演維京人、小丑或殭屍等作個半小時巡遊表演，令人目不暇給。加上緊接的福伊爾河（River Foyle）有河畔煙花匯演，更令現場氣氛推上頂點。而今年的7天活動統計下來有破紀錄的120,000人參與，而萬聖節當日更有40,000人睇煙花及巡遊，足證其人氣！

Derry Halloween

日期：每年萬聖節前後舉行，為期約一星期

地點：德里市整個舊城區