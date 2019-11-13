芝士懶人包　一文睇晒邊種最高卡

雖然都是芝士，但相同分量的Mascarpone與Fat Free Cottage的卡路里含量卻相差將近7倍。（互聯網）

芝士有好多種，除了大家熟悉的車打芝士、羊奶芝士及Mozzarella之外，其實仲有無數款式，不但風味各異，就連卡路里含量都大不相同。想知邊類芝士啱自己，可以看看下文介紹，再睇埋IG＠thefitnesschef的資料，以後就識點揀啦！

Brie

源自法國北部的布里地區，以牛奶或羊奶發酵而成，味道濃厚質感柔軟，由於味道溫和所以容易被人接受。

Cheddar

最廣為人識的車打芝士，來自英國，色澤金黃外層堅硬，由於用了鹽調味所以味道帶鹹，乳糖含量偏低。

Cottage Cheese

中譯茅屋芝士，將牛奶或羊奶加熱結塊後，包紗布搾乾水分，色澤奶白質感鬆散，脂肪少而味道淡。

Edam

荷蘭出品的艾登芝士低脂肪高蛋白，散發果仁香味，容易入口小朋友都啱食。

Emmental

瑞士芝士的代表作，淡黃色芝士上面布滿小洞，儲存愈久圓孔會愈大，風味也特別濃郁。

Feta

希臘最著名的芝士，最初用綿羊奶所做，不過現在多數被牛奶取替。雖然沒有外殼卻頗硬身，面層有小孔並不平滑，味道強烈帶鹹香。

Goat

顧名思義是用山羊奶製作，普遍是軟芝士，但英國也有硬羊奶芝士發售，帶有淡淡羶味。

Gorgonzola

產自意大利北部，表面粗糙且布滿藍綠色的斑紋，味道辛辣香濃，專為喜歡重口味者而設。

Gouda

原產於荷蘭，每1公斤就要用10公升鮮奶製作，所以脂肪含量約48%，比一般芝士高，外形扁平呈金黃色，口感實淨而味道濃烈。

Gruyère

金黃色的瑞士芝士，質感結實，味道偏濃但容易接受，當地人喜歡以此來製作芝士火鍋。

Mascarpone

另一種意大利芝士，由於脂肪含量高達90%，口感軟滑又能提高食物的濃稠度，所以是製作Tiramsu、意式燴飯的必備材料。

Mozzarella

源自意大利的軟芝士，色澤奶白，水分含量高，味道溫和，口感柔軟，但保鮮期大概只得一星期。

Parmesan

帕爾馬芝士無人不曉，這款意大利芝士原來已有過千年歷史，自古羅馬帝國已開始生產，不少意大利菜都會以此入饌。

Ricotta

意大利芝士，用牛奶乳清加工製成，奶白色呈粒狀，口感滑溜，低脂之選。

Roquefort

產於法國南部，與Gorgonzola及Stilton並列為世界三大藍霉乾酪（藍芝士），表面布滿藍綠色紋理，鹹味重而帶有熏香氣。

Stilton

來自英國兼且受歐盟產品地理標誌保護的藍芝士，只有在德比郡、萊斯特郡以及諾丁漢郡3個地區生產，並遵守製作原則才能以Stilton的名義發售。

Wensleydale

又叫丹麥藍芝士，是丹麥芝士的代表作，芝士呈乳白色但上面帶有藍色斑紋和小洞，質地柔軟鹹味重。