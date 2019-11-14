【深夜字聊】勃起疼痛原因係……

Q：我今年45歲，近兩年不知甚麼原因，每次硬起來就有點扯住痛，勃起時長度大約6吋。自此感覺到軟綿綿時自娛才是最舒服，同時綿綿時發射反而最有力和有距離，硬繃繃時卻難以發射。請問是甚麼問題呢？

M先生

A：陰莖勃起疼痛所涉及的病理因素甚為廣泛，可以是得了外傷、性與生殖器官感染炎症、患上生殖系統疾病如長期的尿道炎、陰莖彎曲和腫瘤危疾，以及身體的其他病症等等。

性治療歸納的陰莖勃起疼痛因素，分類如下：

(1)傷患警號，包括繫帶裂傷或斷裂、包皮裂傷、海綿體屈傷或斷裂。這是較常見的疼痛原因，患者亦較容易察覺。

(2)炎症警號，包括前列腺炎、精囊炎、後尿道炎、前尿道炎等。炎症帶來痛楚，於陰莖垂軟狀態，疼痛感覺較輕，但當陰莖充血勃起，再加上射精時，性器官節奏性收縮，疼痛感覺即會強烈湧現。如患前列腺炎更可造成前列腺靜脈叢栓塞，影響到靜脈回流，陰莖會異常勃起並帶痛楚。

(3)病變警號，包括性器官、盆腔、膀胱、下腹部位的腫瘤危疾，當病變持續地壓迫陰莖根部即會導致勃起痛楚。此外，泌尿道病變、泌尿系統結石等亦會引發神經反射表徵。

(4)神經警號，如脊髓神經和腦神經問題，神經中樞過度敏感，除勃起異常更會有疼痛。

(5)血液警號，包括患鐮刀狀貧血、白血病、血小板缺點症等，這些血液疾病可引起副作用，使陰莖海綿體裏頭血液沉積而引起疼痛。

病向淺中醫，閣下於兩載以來勃起時皆感痛楚，雖然表面上勃起長度沒有因疼痛而變異，但卻已由初期的充血後拉扯痛，演變為現時的硬着不能射精，情況正在惡化。一直單靠不讓海綿體充血，在陰莖垂軟狀態中作性發洩，只為治標不治本、逃避潛在問題。建議閣下不要遲疑，不管是哪種病因都應該盡快求醫，醫生會作詳細問診，安排超聲波等臨床檢查，找出勃起疼痛原因。

李偉儀