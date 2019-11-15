生活夜校：翹臀是一種病　你知道嗎

現在很多人都在追求S身材，殊不知某些翹臀其實是一種病。骨盆前傾又稱「下交叉綜合症」，患者看上去好像有翹臀，同時他們也有減不下去的肚子。都市人很多都有這個問題，久坐、走路姿勢不正確、經常穿高跟鞋和運動時肌肉運用不當都會引起這個問題，而不正視這個問題會引起腰痛、便秘、經痛、容易疲倦等問題，所以應及早發現並醫治，以免身體受到更大的傷害。

想檢驗自己有沒有骨盆前傾的方法很簡單，人站直背貼向牆壁，腰與牆之間留一個手掌鬆一點的距離就是正常的骨盆，如果塞不進去就是骨盆後傾，如果能塞一個拳頭，那就是骨盆前傾了。骨盆前傾可能透過一些瑜珈動作來改善，例如下狗式（開始動作以伏地挺身，手掌對齊肩膀下方、將你的身體向上移動到倒V形，臀部往天花板施力 ）、橋式（背部平躺在地板，雙腿彎曲，腳掌平放在地板上、與肩同寬，雙臂輕放在身體兩側。把你的骨盆從地上抬起，直到你的上身和大腿形成一條直線 ）、弓箭步（雙腳站立與肩同寬 ，將一腳跨出做弓箭步，後腳慢慢向下跪地 ）等形成骨盆前傾不是一朝一夕的事情，所以矯正亦不是短時間能做到的事，為了身體的健康，一定要堅持下去，努力鐵柱也能磨成針。