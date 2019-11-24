【心理測驗】自助餐美食　反映內在個性

自助餐向來是香港人的至愛，最近各大酒店自助餐大劈價，五星級酒店晚市自助餐甚至低過$500，問你點忍得住多連Book幾場？現代行為心理學研究指出，在很大程度上，人的口味愛好反映出其性格特點。一於玩玩以下心理測驗，了解一下你的性格。

【問題】

自助餐期間，誰也會大快朵颐，假設你已吃到很飽，只可以再吃多一款食物，你會如何選擇？

A.冷麵

B.炸雞

C.即烤肉眼扒

結果分析：

A.低調但有親和力

你為人相當低調，也很有責任感。以追求和諧為人生態度，就算本身有過人才能，亦不喜歡在眾人面前自我炫耀，所以親和力特別強，建立廣博的人脈網絡，當遇上困難時，總會有很多人義不容辭向你伸出援手。

B.幽默且不怕難關

「點解你份人咁搞笑！」是否身邊很多人都會這樣評價你？因為你性格活潑幽默，總喜歡發掘一些生活情趣，跟任何人也可以保持着良好的關係，所以是眾人眼中的開心果。就算遇到甚麼難關，你亦能安然面對，教人佩服。

C.愛心滿瀉受尊重

「你好有愛呀！」由於你是一個特別熱心腸的人，喜歡幫助別人，散發着很有親和力的氣場，大家都被你的溫暖所感動，對你格外尊重，知己怎不會滿天下呢？當你有難時，支援總會從四方八面湧至，陪伴你渡過難關。