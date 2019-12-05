【健樂事】暖身番薯　4大食用禁忌

今個星期六已是「大雪」，有否Feel到陣陣寒意呢？講到禦寒小食，不期然想起街邊熱賣的煨番薯，暖烘烘之餘又夠香夠甜，其營養價值亦非常高，含豐富澱粉質、鉀質及膳食纖維，更曾被世界衞生組織列為十大最佳蔬果之一！

番薯又名地瓜、甘薯、紅薯，主要品種包括黃番薯、紫番薯、白番薯、紅番薯等，前兩者在香港較為普遍，而且各有益處，其中黃番薯含胡蘿蔔素，有效抗氧化，亦有助維持眼睛及皮膚健康，紫番薯則含花青素，同樣有助抗氧化與抗衰老。而根據中醫學角度，番薯味甘性平，具有補虛乏、益氣力、健脾胃等作用，所以很適合秋冬享用。

坊間有指食得番薯多，容易放屁，但其實放屁有益身體，多放兩個也無相干，反而應提防以下4大食用禁忌，以免健康受損！

禁忌1：未煮熟

難消化之餘，生食容易出現打嗝、腹部脹氣等現象，因番薯含「氣化酶」，它會在胃腸中產生大量胃酸，令人於食用後出現燒心、反胃、吐酸水等情況。只有經蒸熟煮透，才可把番薯內大部分氣化酶破壞。

禁忌2：沒節制

番薯的含糖量高，吃多了會刺激胃酸大量分泌，所以胃潰瘍及胃酸過多的人不宜多吃。另外，番薯雖然可增加飽肚感，有助控制食量，但沒節制地進食，令糖分攝入過多，可引起肥胖問題。

禁忌3：長黑斑

若番薯藏有褐色和黑褐色斑點，即表示感染了「黑斑病菌」，除了會令番薯變硬、變苦，更會排出毒素，傷害肝臟，可令人於短時間內出現惡心、嘔吐、腹瀉、發高燒、頭痛、氣喘、神志不清、抽搐、昏迷等，甚至可致命。

禁忌4：亂配搭

有很多食物不宜跟番薯同吃，例如杮子、番茄、香蕉、雞蛋、雞肉、螃蟹等，因有機會引致腸胃不適，出現腹痛、腹瀉等徵狀。